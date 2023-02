Dying Angel: spielen am 18.03.2023 im Ponyhof in Frankfurt am Main

Ponyhof (Frankfurt am Main) präsentiert:

Hard Rock n´ Heavy Double Feature Live Rumble

Band: Spyfly And The Deafdudes und Dying Angel

Datum: 18.03.2023

Beginn: 20:00 Uhr Einlass: 19:00

VVK: 10,00 € Abendkasse: 13,00 €

Es gelten die dann gültigen Corona Regeln!

Der Ponyhof Frankfurt lädt zu einem besonderen Abend mit zwei neueren Live Acts aus Musikern der Frankfurter Classic Heavy-Rock Szene ein. Beide Bands entstanden in jüngster Zeit, komponieren Ihre

Musik selbst und sind somit Originale die ihresgleichen suchen. Die zwei Hard n Heavy Acts werden ordentlich abrocken und garantieren einen spannenden energiegeladenen Abend! Wenige Wochen vor dem ersten Corona Lockdown im März 2020 gründet der Frankfurter Gitarrist Fred Hauschild die Band Spyfly And The Deafdudes. DieGruppe spielt eigenes Song Material im Stil der britischen Hard & Heavy Bands der späten 70er und frühen 80 er Jahre. Nach ersten Live Konzerten vor Publikum sowie Streaming Live Gigs u.a. Im BETT, bei Stagehouse TV und auf dem Frankfurter Museumsuferfest veröffentlichten SFDD im Sommer 2022 ihr selbstbetiteltes 12-Track Debüt Album als CD und in einer 10 Track Version online auf Bandcamp. Live ziehen Spyfly And The Deaf Dudes ihr Publikum mit leidenschaftlicher Spielfreude und durch druckvolle ausgefeilte Hard Rock Arrangements in Ihren Bann.

Eröffnet wird der Abend um Punkt 20:00 Uhr von Dying Angel – Heavy Metal aus dem Taunus. Dying Angel wurden 2019 gegründet und spielen Heavy Metal der geradeaus auf die Zwölf geht. Seit 2021 komplettiert, ging es 2022 raus auf die Bühne. Bei den ersten Konzerten, u.a. bei Newcomer TV vom Virus Musik Team in Oberursel, konnte die Band beweisen welche Energie in ihr steckt und bekam durchweg positives Feedback. Nach einem erneuten Besetzungswechsel an der Gitarre arbeitet die Band mit Hochdruck daran den Beweis anzutreten das Heavy Metal der alten Schule auch heute noch überzeugend funktioniert.

Ein interessanter lauter Liveabend für Liebhaber der härteren Rock Genres ist garantiert! Auf keinen Fall verpassen!