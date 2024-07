Anvil Is Anvil – so der Titel ihres 2016er-Albums – sagt eigentlich alles. Auch das aktuelle Album One And Only ist typisch Anvil. Und dies im positiven Sinne. Anvil sind 2024 mit ihrem 20. Album da! Bereits seit dem 28.06.2024 ist es über das Label AFM Records als CD und verschiedenen Vinylvarianten erhältlich. Anvil dürften spätestens seit ihrer Filmdoku Anvil – Geschichte einer Freundschaft allen Metallern bekannt sein. Dabei standen sie in den Achtzigern mal kurz davor, ganz groß rauszukommen. Wieso es dazu dann nicht gekommen ist, kann sich der geneigte Leser und Hörer in der besagten Doku anschauen.

Die beiden Freunde Steve „Lips“ Kudlow, Robb Reiner und ihr fünftes Rad am Wagen Chris Robertson (mittlerweile auch schon über zehn Jahre am Bass dabei) machen auf One And Only genau das, was sie können, und seit Jahren machen: Authentischen Heavy Metal mit Songs, die zum Teil richtige Kracher sind und jederzeit den wahnsinnigen Anvil-Groove haben. Richtige Dampfwalzen, die in die Ohren gehen und die Beine zum Tanzen bewegen. Das ist natürlich nix für Death Man Shoes, denen kann man einfach nur mitgeben: Run Away!

Altehrwürdiger Heavy Metal von Anvil. Man spürt irgendwie, dass Anvil den Heavy Metal in den zwölf Songs dieses Albums leben und nicht nur spielen. Die Grenzen zwischen Rock und Metal verwischen wie eh und je! Das ist natürlich mittlerweile vorhersehbar, tut der Stimmung allerdings keinen Abbruch, denn Neues bzw. Innovationen sollte man von dem kanadischen Trio nicht erwarten. Hier trifft die Bezeichnung Old School auf einen harten kanadischen Amboss! Steve „Lips“ Kudlow lässt den One And Only Dildo mal wieder so richtig schwingen. Also, Feed Your Fantasy!

HIER! geht es für weitere Informationen zu Anvil – One And Only in unserem Time For Metal Release-Kalender.