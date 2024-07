J.D. Barker – Game On – Der Einsatz Ist Dein Leben

Buchtitel: Game On – Der Einsatz Ist Dein Leben

Der mitreißende Thriller Game On – Der Einsatz Ist Dein Leben von J.D. Barker ist am 19.06.2024 im Blanvalet Verlag erschienen. Der Roman, der im Original unter dem Titel The Caller’s Game im Jahr 2021 bei Hampton Creek Press veröffentlicht wurde, liegt in deutscher Übersetzung von Leena Flegler vor. Das 512 Seiten umfassende Buch wurde als Taschenbuch in Broschur-Form veröffentlicht.

Er will ein Spiel spielen, bei dem dein Leben auf dem Spiel steht. Dich erwartet ein packender Thriller mit einem überwältigenden Finale!

Als Officer Cole Hundley den Radiosender SiriusXM betritt, um der bekannten Talkshow-Moderatorin Jordan Briggs einen Strafzettel zu übergeben, ahnt er nicht, dass sein Tag in eine tödliche Richtung verlaufen wird. Während der Livesendung ruft ein unbekannter Mann an und schlägt ein scheinbar harmloses Entweder-oder-Spiel vor. Doch plötzlich detonieren mehrere Bomben in New York City. Hundley findet sich inmitten der ausgeklügelten Mordpläne des geheimnisvollen Anrufers wieder. Aber wie stoppt man jemanden, der jedes noch so kleine Detail präzise vorausgeplant hat?