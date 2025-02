Buchtitel: Anna Jansson – Giftgrab

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 480 Seiten

Genre: Krimi

Release: 19.02.2025

Autorin: Anna Jansson

Link: https://www.penguin.de/buecher/anna-jansson

Verlag: Blanvalet Verlag

Buchform: Taschenbuch, Broschur

ISBN-Nummer: 978-3-7341-1401-4

Fans spannender Kriminalromane dürfen sich auf den neuen Fall von Kommissar Kristoffer Bark freuen! Giftgrab, der fünfte Band der erfolgreichen Reihe von Anna Jansson, erschien vor wenigen Tagen am 19.02.2025 im Blanvalet Verlag. Auf 480 Seiten entfaltet die schwedische Bestsellerautorin eine fesselnde Geschichte. Die deutsche Ausgabe basiert auf dem Originaltitel Må Evigheten Förlåta, der 2023 im Norstedts Verlag (Stockholm) erschienen ist. Das Taschenbuch im Broschur-Format liegt gut in der Hand und lässt uns direkt zur Story springen.

Die Story von Anna Jansson – Giftgrab:

1945: Zwei junge Männer steigen in eine Senke in Bergslagen hinab, überzeugt davon, dort Silber zu finden – doch nur einer kehrt lebend zurück. Warum musste Vilho sein Leben lassen? Ist Tom für den Tod seines Freundes verantwortlich?

2021: Auf dem Weg zu einem Tatort in der Nähe der alten Silberminen erhält Kristoffer Bark einen dringenden Notruf: Ein Mann ist in der Kindertagesstätte seines Urenkels eingedrungen und bedroht Kinder sowie das Betreuungspersonal mit einem Gewehr! Bark zögert keine Sekunde, eilt zum Einsatzort und kann den Angreifer überwältigen. Doch was hat den 90-jährigen Tom Gruvberg zu dieser Tat getrieben? Der Cold-Case-Ermittler steckt in einem Fall, der nicht nur die Vergangenheit ans Licht bringt, sondern auch in der Gegenwart tödliche Folgen haben könnte …