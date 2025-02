Landmvrks: veröffentlichen ihre brandneue Single „Blood Red“

Die französische Metalcore-Band Landmvrks hat ihre neueste Single Blood Red aus dem kommenden Album The Darkest Place I’ve Ever Been vorgestellt, das am 25. April 2025 erscheinen wird.

Das offizielle Musikvideo zu Blood Red wird am 20. Februar veröffentlicht und verspricht, die eindringlichen Themen des Songs visuell zum Leben zu erwecken. Diese Veröffentlichung folgt auf die vorherigen Singles Sulfur, Sombre 16 und A Line In The Dust, die ebenfalls die dunklen und introspektiven Themen des Albums aufgreifen. Mit ihrer wachsenden globalen Präsenz haben Landmvrks mittlerweile mehr als eine Million Unique Listeners auf Spotify erreicht, was ihren Platz als einer der aufregendsten Namen im modernen Metalcore festigt.

„Blood Red continues to develop the story and the protagonist of this album, who wanders and ages in the dark world he has created for himself. Still centered on themes of fear and confinement, he begs the gods to bring him back to life, back to reality. His tears are now stained blood red.“

Mehr Infos zu den bisher veröffentlichten Videos bekommt ihr hier:

Erlebt Landmvrks live:

März 2025 (North America)

08.03.25: Worcester, MA – The Palladium

09.03.25: Montreal, QC – L’Olympia

10.03.25: Toronto, ON – History

11.03.25: Cleveland, OH – The Agora

12.03.25: Detroit, MI – The Fillmore

14.03.25: Chicago, IL – Riviera Theatre

15.03.25: Milwaukee, WI – The Rave

16.03.25: Minneapolis, MN – The Fillmore

18.03.25: Denver, CO – The Ogden

19.03.25: Albuquerque, NM – Sunshine Theater

21.03.25: Los Angeles, CA – The Wiltern

22.03.25: San Diego, CA – Observatory North Park

25.03.25: Tempe, AZ – Marquee

25.03.25: San Antonio, TX – The Aztec Theatre

26.03.25: Houston, TX – House of Blues

28.03.25: Orlando, FL – House of Blues

29.03.25: Atlanta, GA – Masquerade

30.03.25: Charlotte, NC – The Fillmore

01.04.25: Norfolk, VA – The NorVA

03.04.25: McKees Rocks, PA – Roxian Theatre

04.04.25: Silver Spring, MD – The Fillmore

05.04.25: Sayreville, NJ – Starland Ballroom

Februar 2025 (France)

19.02.25: Montpellier, FR – Rockstore

20.02.25: Grenoble, FR – La Belle Électrique

21.02.25: Besançon, FR – La Rodia

22.02.25: Auxerre, FR – Le Silex

23.02.25: Rennes, FR – L’Étage

25.02.25: Bordeaux, FR – Le Rocher de Palmer

26.02.25: Clermont-Ferrand, FR – La Coopérative de Mai

27.02.25: Perpignan, FR – El Mediator

28.02.25: Agen, FR – Le Florida

01.03.25: Biarritz, FR – Atabal

Die Trackliste zu The Darkest Place I’ve Ever Been findet ihr hier im Time For Metal Release-Kalender:

