Iggy Pop – Live At Montreux Jazz Festival 2023

Auf Iggy Pops Live At Montreux Jazz Festival 2023 kann man nicht verzichten, wenn man einmal mit der Ikone warm geworden ist! Das neue Livealbum wurde am 24.01.2025 bei earMusic veröffentlicht und ist ein Muss für alle Rock und Punk Fans. Es feiert die beeindruckende Karriere eines der einflussreichsten Künstler unserer Zeit und fängt die rohe Energie von Iggy Pop in einer spektakulären Liveperformance ein. Iggy wurde 1947 in Michigan geboren und geht hart auf die achtzig Jahre zu. Davon merkt man auf der Bühne nichts. Mister Pop, der 2010 in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen wurde, weiß noch genau, an welchen Rädchen er drehen muss, um seine Anhänger in Ekstase zu bringen.

Am 06.07.2023 kehrte die Punk-Ikone mit einer siebenköpfigen Band zum legendären Montreux Jazz Festival zurück und brachte das ausverkaufte Strawinski Auditorium zum Beben. Das Set umfasst Meilensteine seiner Karriere: Songs aus der Ära mit The Stooges, Klassiker aus den Alben The Idiot, Lust For Life und New Values sowie Tracks aus seinem aktuellen Studioalbum Every Loser. Es war bereits Iggys dritter Auftritt bei diesem renommierten Festival – und vielleicht sein intensivster. Mit einer Laufzeit von 84 Minuten bringt Live At Montreux Jazz Festival 2023 das ungebändigte Feuer von Iggy Pops Bühnenpräsenz direkt ins Wohnzimmer. Eröffnet wird die Show mit Rune, Five Foot One und T.V. Eye. Spätestens mit The Passenger zieht er das Publikum in seinen Bann. Im Anschluss legen Lust For Life, Death Trip oder auch Mass Production nach. Am Ende des achtzehn Songs starken Sets warten Loose und Frenzy, die nichts mehr anbrennen lassen. Live At Montreux Jazz Festival 2023 ist ein Best-of-Set, verpackt in eine Liveperformance. Erwerben kann man das Album als Blu-ray + Digipak und als 2LP Gatefold, zudem steht die Produktion digital zur Verfügung.

