This Gift Is a Curse: veröffentlichen neue Single „Void Bringer“

Seit ihren Anfängen sind die Schweden This Gift Is a Curse eine Bestie, ein Vorbote der Apokalypse, der eine Spur der Verwüstung hinterlässt. Heir, aufgenommen im gespenstischen Overlook Studio unter den wachsamen Augen von Produzent William Blackmon, ist ein unerbittliches Streben nach Extremität. Jeder Track ist eine Ode an die Dunkelheit im Menschen, aber Void Bringer ist ein monumentaler Epitaph an das menschliche Leiden und die Leere, die uns verzehrt.

Void Bringer ist eine Reise durch einen Abgrund, den das Licht nicht zu betreten wagt. Es bietet ein langsames Brennen der Angst, eine seelenzerfetzende Orchestrierung, die sich tief in die Psyche eingräbt. Die klangliche Apokalypse wurde von keinem Geringeren als Magnus Lindberg in den Redmount Studios kuratiert, der das klangliche Grauen einfing und sicherstellte, dass es sein volles Potenzial ausschöpfen konnte.

Mit einer Atmosphäre voller Bosheit und Riffs, die wie ein Skalpell durch Fleisch schneiden, ist Void Bringer ein Leuchtfeuer des Leidens, das die Schatten heraufbeschwört und ohne Zögern in den Abgrund starrt. Bereitet euch auf einen Abstieg in die Dunkelheit vor, wo das Licht verschlungen wird und nur die Resonanz der Verdammten bleibt.

Hört euch Void Bringer jetzt auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist hier an:

Heir erscheint am 7. März 2025 über Season Of Mist.

Pre-Order & Pre-Save hier: https://orcd.co/thisgiftisacurseheir

Mehr Infos zu This Gift Is A Curse und ihrem kommenden Album Heir findet ihr hier:

This Gift Is A Curse Besetzung:

Jonas A. Holmberg – Gesang

Patrik Andersson – Gitarren, Gesang

David Deravian – Gitarren

Lars Gunnarsson – Bass

Christian Augustin – Schlagzeug

