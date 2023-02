Svalbard: veröffentlichen neue Single/Video „Eternal Spirits“

Svalbard sind stolz darauf, heute ihre brandneue Single Eternal Spirits zu veröffentlichen, begleitet von einem elektrisierenden Musikvideo, das live aufgeführt wird. Eternal Spirits ist ein kompromissloser, ergreifender Track, der dem Andenken an die legendären Musiker unserer Gemeinschaft gewidmet ist, die wir leider verloren haben. Es zeigt die Finesse und den feurigen Geist von Svalbard, wo musikalische Wildheit und Ätherisches ineinander fließen und ein beschwörendes, wütendes Meer formen. Svalbard arbeiten derzeit an ihrem vierten Studioalbum.

Ash to ash, dust to dust

you will always be alive in us!

Svalbard’s Serena Cherry erklärte:

„Eternal Spirits ist einer der tragischsten Songs, die wir je geschrieben haben, aber auch eine Huldigung des Vermächtnisses und des musikalischen Erbes. Es ist ein Song über verstorbene Metal-Musiker, die leider viel zu früh von uns gegangen sind, und über den Verlust, den wir in der Metal-Gemeinschaft ohne ihre Anwesenheit spüren. Dieser Song ist ein herzlicher Tribut an unsere Metal-Helden, die von uns gegangen sind, aber nie vergessen werden, weil ihr Vermächtnis in den Millionen von Herzen weiterlebt, die sie mit ihrer Musik berührt haben. Es ist niederschmetternd, wenn deine Helden sterben, aber mit diesem Song wollen wir der glorreichen Musik unserer verstorbenen Helden gedenken und den Legionen von Bands, die sie inspiriert haben. Diese Inspiration wird niemals sterben.“

„Auf einer persönlicheren Ebene war Joey Jordison derjenige, der mich dazu inspirierte, ein Instrument zu spielen. Als ich 12 Jahre alt war, begann ich Schlagzeug zu lernen, weil er so viel Energie und Leidenschaft ausstrahlte. Wenn ich seinem Schlagzeugspiel zuhörte, gab mir jeder Schlag einen Motivationsschub. Sein kreativer Funke entfachte ein Feuer in mir, das nie erlöschen wird. Ich möchte Eternal Spirits seinem Andenken widmen.“

Stream Eternal Spirits hier: https://Svalbard.bfan.link/eternal-spirits.ema

Seht euch das Video zu Eternal Spirits hier an:

Svalbard werden im März 2023 mit Cult Of Luna und Russian Circles durch Europa touren, gefolgt von einer Reihe von Festivalauftritten in Europa, darunter Inferno (Norwegen), Hellfest (Frankreich), Gränichen Open Air (Schweiz), Alkatraz (Belgien), With Full Force (Deutschland), sowie 2000Trees, ArcTanGent und Portals in Großbritannien.

EU-Tour mit Cult Of Luna & Russian Circles

17 Mar – DK Copenhagen, Store Vega

18 Mar – DE Berlin, Huxleys

19 Mar – DE Wiesbaden, Schlachthof

20 Mar – NL Utrecht, Tivoli Ronda

21 Mar – BE Brussels, AB

22 Mar – FR Paris, Olympia

23 Mar – DE Stuttgart, Wizemann

24 Mar – CH Lausanne, Les Docks

25 Mar – SI Ljubljana, Kino Siska

27 Mar – AT Vienna, Arena

28 Mar – DE Munich, Muffathalle

29 Mar – CZ Prague, Roxy

30 Mar – PL Krakow, Studio

31 Mar – PL Warsaw, Progresja



Festivals 2023

08 Apr – NO, Oslo, Inferno Festival

27/28 May – UK, London, Portals Festival

17 Jun – FR, Clisson, Hellfest

23-25 Jun – DE, Löbnitz, With Full Force Festival

05-08 Jul – UK, Withington, 2000Trees Festival

04-06 Aug – CH, Gränichen, Gränichen Open Air

11-13 Aug – BE, Kortrijk, Alcatraz Festival

16-19 Aug – UK, Compton Martin, ArcTanGent

Die im britischen Bristol gegründete Band Svalbard hat bereits drei Studioalben, drei EPs und mehrere Split-Veröffentlichungen herausgebracht. Ihr außergewöhnliches letztes Studioalbum, When I Die, Will I Get Better? (2020) wurde von Metal Hammer UK als „das wichtigste britische Metal-Album des Jahres 2020“ bezeichnet, und sowohl Metal Hammer als auch Kerrang! lobten die Platte als Top-10-Album des Jahres. Ein Meilenstein in ihrer Karriere, der Svalbard als kraftvollen und unverzichtbaren Bestandteil unserer globalen Musikszene etablierte.

Während sie ihre unverwechselbare Mischung aus euphorischem Black Metal, Post-Rock und D-Beat verfeinerten, haben Svalbard auf ihrem Weg einige weitere überraschende Einflüsse aufgenommen. Von sanftem, schwermütigem Gesang bis hin zu progressiven Gitarrenleads zeigt sich eine sensible Dynamik, die ihren niederschmetterndsten Momenten – und davon gibt es zweifelsohne viele – eine besondere Wirkung verleiht. Es gibt keine Poesie, keine Zweideutigkeit – nur direkte, rohe Ehrlichkeit, während das Quartett aus Bristol einige sehr unbequeme Themen frontal anpackt. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes heavy. Die unverblümten Texte sind ebenso wichtig wie die Musik.

Die Band blickt nun mit neuem Optimismus in die Zukunft, und ehrlich gesagt hat sie auch allen Grund dazu. 2023 werden sie mit Cult Of Luna und Russian Circles durch Europa touren, nachdem sie einen weltweiten Vertrag mit dem kultigen Heavy Music-Label Nuclear Blast unterzeichnet haben. In einer Welt, die immer offener dafür ist, Türen einzutreten, die einst fest verschlossen schienen, scheinen Svalbard im Moment so wichtig zu sein wie jeder andere Künstler.

Der Backkatalog von Svalbard ist ab sofort über Nuclear Blast erhältlich. Entdeckt It’s Hard To Have Hope und den gesamten Katalog hier: https://bfan.link/Svalbard-its-hard-to-have-hope.ema

Entdeckt das Video For The Sake Of The Breed hier wieder: https://youtu.be/nJXDX6-AMBw

Svalbard sind:

Gesang/Gitarre – Serena Cherry

Gesang/Gitarre – Liam Phelan

Schlagzeug – Mark Lilley

Bass – Matt Francis

Svalbard online:

https://www.facebook.com/svalbarduk

https://www.instagram.com/svalbard/

https://twitter.com/Svalbardband