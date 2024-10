Cradle Of Filth: veröffentlichen neue Single „Malignant Perfection“

Kurz nach ihrer ausverkauften Australien Tour veröffentlichen Extrem-Metal-Legenden Cradle Of Filth die neue Single Malignant Perfection mit offiziellem Musikvideo. Der Song steigert die Vorfreude auf ihre bevorstehende By Order Of The Dragon-UK-/Europa-Tournee mit Shows in Deutschland und der Schweiz!

Malignant Perfection erscheint pünktlich zur Halloween-Saison und besticht durch schaurige Keyboards, düstere Atmosphäre, vertrackte Riffs und den ikonischen Gesang von Sänger Dani Filth. Zum neuen Track veröffentlicht die Band ein herrlich schauriges neues offizielles Musikvideo. Ein erster Vorbote auf dem Weg zum 14. Studioalbum und Napalm Records Debüt von Cradle Of Filth.

Dani Filth zu Malignant Perfection:

„Unsere neue Single und das dazugehörige Video, Malignant Perfection, ist unsere grausame Hommage an All Hallows Eve, verkörpert durch die weibliche Vergöttlichung des Bösen. Es ist die perfekte musikalische Begleitung zur Zeit der Hexen; es beschwört die dunkle, herbstliche Pracht herauf und feiert die Zeit, in der die fragile Linie zwischen Leben und Tod am dünnsten ist und die Bewohner der anderen Welt versuchen, den Schleier zu durchbrechen.

Das Video, bei dem der unvergleichliche Vicente Cordero Regie führte und die kreative Meisterleistung einer gewissen Missy Munster zu sehen ist, ist ein Spielplatz verführerischer Dunkelheit voller bösartiger Monster und kryptischer Kreationen, die alle unersättlich um die ewige Seele des Zuschauers buhlen.

Das alles kommt passt perfekt zur anstehenden Halloween-Saison und unserer By Order Of The Dragon UK/Europa-Herbsttour sowie kurz nach unserer sensationellen Zusammenarbeit mit dem großen Modelabel Vetement und Blackcraft Clothing und kurz nach einer erfolgreichen, ausverkauften Australien-Tour.“

Am 27. Oktober fällt der Startschuss für Cradle Of Filths mit Spannung erwarteter By Order Of The Dragon UK/Europa-Tour in Bristol! Nach einigen Shows in UK kommt die Tour am 11. November nach Kontinentaleuropa mit Shows in Deutschland und der Schweiz. In UK werden Cradle Of Filth von den Butcher Babies, High Parasite und Black Satellite begleitet, während Mental Cruelty High Parasite auf dem kontinentaleuropäischen Teil ersetzen werden.

Cradle Of Filth By Order Of The Dragon UK Tourdates:

27.10.24 UK – Bristol / 02 Academy

28.10.24 UK – Bournemouth / 02 Academy

29.10.24 UK – Birmingham / 02 Institute

31.10.24 UK – London / 02 Forum Kentish Town

01.11.24 UK – Swansea / Patti Pavilion

02.11.24 UK – Manchester / Damnation Festival

03.11.24 UK – Nottingham / Rock City

05.11.24 UK – Belfast / Limelight

06.11.24 UK – Dublin / Academy

07.11.24 UK – Glasgow / SWG3

08.11.24 UK – Newcastle / NX

Cradle Of Filth By Order Of The Dragon EU Tourdates:

11.11.24 DE – Cologne / Kantine

13.11.24 DE – Hamburg / 02 Markthalle

14.11.24 DK – Aarhus / Voxhall

15.11.24 SE – Stockholm / Fryshuset Klubbe

16.11.24 SE – Gothenburg / Brewhouse

18.11.24 CZ – Prague / Lucerna Music Bar

19.11.24 SN – Ljubljana / Kino Siska

20.11.24 IT – Milan / Live Club

22.11.24 ES – Barcelona / Salamandra

23.11.24 ES – Madrid / BUT

24.11.24 PT – Lisbon / LAV Lisboa ao vivo

26.11.24 ES – Bilbao / Santana 27

28.11.24 FR – Lyon / La Rayonne

29.11.24 CH – Pratteln / Z7

30.11.24 FR – Vaureal / Le Forum

02.12.24 LX – Luxembourg / Rockhal

03.12.24 DE – Karlsruhe / Substage

04.12.24 DE – Berlin / SO36

05.12.24 NL – Amsterdam / Melkweg

07.12.24 BE – Leige / OM

08.12.24 NL – Tilburg / 013

Cradle Of Filth stehen seit vielen Jahren an der Spitze des Extrem-Metal-Genres und gelten als eine der prägendsten und berüchtigten Bands der Szene. Mit ihrer charakteristischen Mischung aus schwarzer Schwere, makabrer Theatralik und funkelndem Gothic haben sie vielen der heutigen Top-Metal Bands den Weg geebnet. Seit Bandgründung 1991 haben Cradle Of Filth düster cineastische Klassiker wie Cruelty And The Beast und Midian veröffentlicht und dabei einen ganz eigenen Stil geprägt.

Unermüdliches weltweites Touren hat Cradle Of Filth eine riesige Fangemeinde sowohl im Underground als auch im Mainstream eingebracht, wobei sie Trends trotzen und ihren Wurzeln treu bleiben. Neuere Veröffentlichungen wie Hammer Of The Witches (2015) und Cryptoriana – The Seductiveness Of Decay (2017) haben das unermüdliche Vermächtnis von Filth weiter gestärkt, bis die Band, wie der Rest des Universums, durch die globale Pandemie im Jahr 2020 abrupt gestoppt wurde. Wie die überwältigende Resonanz ihrer treuen Anhängerschaft zeigt, wurde diese Zeit gut genutzt, um 2021 das neueste, atemberaubende Studioalbum, Existence Is Futile, zu veröffentlichen. Das Album debütierte auf Platz 20 der Billboard 200 im Hard Rock Genre, auf Platz 4 der Hard Music Albums Charts in den USA und Platz 5 in Kanada, Platz 9 der deutschen Album Charts, Platz 3 und Platz 5 der UK Rock & Metal Albums Charts bzw. der UK Independent Albums Charts, Platz 4 der finnischen Album Charts und erhielt viele weitere Auszeichnungen.

Während die Vorbereitungen für das nächste Stuidoalbum auf Hochtouren laufen, untermauern Cradle Of Filth ihren Status als unbestrittene Herrscher der Dunkelheit.

