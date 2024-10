The Great Old Ones: veröffentlichen „Me, The Dreamer“ von ihrem kommenden Album „Kadath“

Erwacht, liebe Liebhaber kosmischen Horrors und himmlischer Melodien. Die großen Architekten des Blackened-Mythos, The Great Old Ones, locken euch mit ihrer neuesten Single Me, The Dreamer einmal mehr in das Arkane und Unendliche. Dieses eindringlich-poetische Präludium ist die erste Auskopplung aus ihrem kommenden Album Kadath.

The Great Old Ones, die aus den schattigen Nebeln von Bordeaux, Frankreich, stammen, verweben meisterhaft die schaurigen Erzählungen von H. P. Lovecraft in Klanglandschaften von schwarzmetallischer Brillanz. Ihr neues Album Kadath ist ein Abstieg in den Traumzyklus der Lovecraft’schen Überlieferungen, eine Odyssee durch die Gefilde, die zwischen fantastischem Wunder und kosmischem Grauen schwanken.

In Me, The Dreamer folgen wir Randolph Carter auf seiner Reise durch die verräterischen Dreamlands. Das Lied, ein kompliziertes zweiteiliges Meisterwerk, enthüllt Carters Sehnsucht nach der strahlenden Stadt, die ihm in seinen Träumen prophezeit wurde. Doch wie die göttlichen Götter der Vergangenheit es wollten, wird seine Reise durch unaussprechliche Gefahren und die Verheißung von irdischen und außerirdischen Schicksalen behindert. Während Carter sich in die eldritischen Gefilde wagt, gerät er immer mehr an den Rand der Vernunft und wird möglicherweise auf der Schattenseite des Mondes sein Ende finden.

Mit Kadath setzen The Great Old OnesS ihr Engagement fort, das Unbekannte, das Unsichtbare und das Unbezwingbare in einer Symphonie zu beschwören, die am Rande des Wahnsinns und der Heiterkeit tanzt.

Kadath erscheint am 24. Januar 2025 bei Season Of Mist.

Tracklist:

1. Me, The Dreamer

2. Those From Ulthar

3. In The Mouth Of Madness

4. Under The Sign Of Koth

5. The Gathering (Interlude)

6. Leng (Instrumental)

7. Astral Void (End Of The Dream)

8. Second Rendez-Vous (Bonus Track, Jean-Michael Jarre Cover)

Vormerken & Vorbestellen unter: https://orcd.co/tgookadath

Land: Frankreich (FR)

Genre: Lovecraftian Black Metal

Einflüsse: Behemoth, Cult Of Luna, Emperor