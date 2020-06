Eindhoven Metal Meeting: das Line-Up ist komplett

Das lauteste Festival der Niederlande, das Eindhoven Metal Meeting, findet am 11. und 12. Dezember 2020 im renommierten Effenaar in Eindhoven statt. Das Festival ist stolz darauf, sein komplettes Line-Up für die diesjährige Ausgabe zu präsentieren.

Hier das vollständige Line-Up:

My Dying Bride (UK)

Suffocation (US – Last European show with Frank Mullen)

Rotting Christ (GR)

Unleashed (SE)

Mgla (PL)

Borknagar (NO)

Benediction (UK)

Legion Of The Damned (NL)

God Dethroned (NL)

Vltimas (INT)

Chapel Of Disease (DE)

Schirenc Plays Pungent Stench (AT – exclusive ‚Been Caught Buttering‘ Set)

Misþyrming (IS)

Gutalax (CZ)

Suicidal Angels (GR)

Djerv (NO)

Wolvennest (BE)

The Great Old Ones (FR)

Ultha (DE)

Saor (UK)

Valborg (DE)

Thanatos (NL)

Antropomorphia (NL)

The Monolith Deathcult (NL)

Alfahanne (SE)

Burning Witches (DE)

Beaten To Death (NO)

Gutslit (IN)

Cân Bardd (CH)

Final Breath (DE)

Klaw (CH)

Bloodphemy (NL)

Kombitickets (93 € inkl. Servicekosten) sind hier erhältlich. Die Tageskarten folgen später.

