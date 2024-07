Prophecy Fest 2024: erneuern Partnerschaft mit Landbrauerei Tobias Mohrmann

In Balve braut sich etwas zusammen, das hervorragend zu schmecken verspricht. Nach dem großen Erfolg der beiden Biere von der Landbrauerei Tobias Mohrmann als Willkommenstrunk bei der Prophetic Overture am Donnerstag im letzten Jahr, haben der Braumeister und das Prophecy Fest eine Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit beschlossen: Die Landbrauerei wird auch in diesem Jahr bei der Prophetic Overture den Willkommenstrunk ausschenken.

Die Prophetic Overture hat sich binnen kurzer Zeit zu einer schönen Tradition beim Prophecy Fest entwickelt. Mit dem geselligen Beisammensein am Nachmittag des Donnerstags wird die Veranstaltung mit Grillfeuern, Live-Musik und dem ein oder anderen Begrüßungsgetränk aufs Haus entspannt eingeleitet. Bei dieser Gelegenheit vor den Toren zur Höhle können Besucher auch gerne ihre eigenen Speisen und Getränke mitbringen. Bitte vorher einchecken. Der Willkommenstrunk kann nur diejenigen ausgeschenkt werden, die das aktuelle Festarmband bereits am Handgelenk tragen.

Braumeister Tobias Mohrmann hat für dieses Jahr einen besonderen Plan ausgeheckt (Spoiler-Alarm): Eines der Biere wird für das Prophecy Fest wie gehabt nach einer seiner eigenen Rezepturen angesetzt. Doch das zweite Braurezept stammt von Empyrium und The Vision Bleak Mastermind Markus Stock!

Martin Koller kommentiert: „Die hervorragenden Rückmeldungen zum Willkommenstrunk der Landbrauerei Tobias Mohrmann im letzten Jahr waren oft mit dem Wunsch einer Fortsetzung verbunden“, schreibt der Fest- und Labelgründer. „Daher freut es uns sehr, dass wir nun die erneute Zusammenarbeit mit Tobias ankündigen können. Wie sind schon sehr gespannt auf den Geschmack seiner Biere, von denen eines nach einem Rezept von Markus Stocks gebraut wird, was die Verbindung zum Prophecy Fest noch enger macht!“

Tobias Mohrmann schreibt: „Es war mir eine große Freude, die Ouvertüre des Prophecy Fests im letzten Jahr mit lokalen Aromen bereichern zu können“, erklärt der Braumeister. „Wir werden dieses Mal ein Bernstein-Landbier kredenzen. Viele Besucher haben ein erhebliches Fachwissen zum Thema Bier mitgebracht, was auch für den einen oder anderen Musiker gilt. Vor allem Markus Stock hat sich als Experte hervorgetan, weshalb wir uns besonders darauf freuen, dass wir unsere Idee für ein weiteres Prophecy Fest Bier in diesem Jahr gemeinsam umsetzen können.“

Markus Stock ergänzt: „In meiner fränkischen Heimat spielt Bier eine große Rolle für unsere kulturelle Identität und ich habe die fantastische Qualität und zahlreichen lokalen Biersorten hier schon immer geliebt“, kommentiert der Empyrium Bandkopf. „Als der Renaissance Mensch, der ich bin, wollte ich in den letzten Jahren unbedingt herausfinden, wie ich selbst Bier ‚vom Getreide bis zum Glass‘ herstellen kann. Es freut mich sehr, das nach vielen hausgemachten Partien von Craft-Bier, eines meiner Rezepte nun in größeren Mengen von einem kompetenten Braumeister für das diesjährige Prophecy Fest hergestellt wird. Obwohl es technisch ein IPA ist, erinnert das weniger bittere Geschmacksprofil an ein fränkisches Grünhopfen-Bier. Prost!“

Das Prophecy Fest bringt dunkle, zukunftsweisende Musik mit einem geistigen Anspruch in die legendäre Balver Höhle, einem der faszinierendsten Kulturorte Deutschlands. Die dreitägige Veranstaltung beginnt amDonnerstag, dem 5. September. Das Prophecy Fest endet mit einem letzten Konzert, das am Samstag, dem 7. September, noch vor Mitternacht beginnt.

Die folgenden Bands wurden für das Prophecy Fest 2024 bestätigt (in alphabetischer Reihenfolge): Alcest & Nicolas Horvath, Arthur Brown, Arð, Austere, Blazing Eternity, Dool, Dymna Lotva, Eïs, Empyrium, Fen, Fortíð, Germ, Hexvessel, In the Woods. …, Neun Welten, Paradise Lost, Perchta, Solstice, Thief, Triptykon, Thurnin, Valborg, Vrîmuot und Wolcensmen.

Der Vorverkauf für das Prophecy Fest 2024 läuft derzeit noch weiter. Ungefähr 93% aller verfügbaren Tickets haben bereits ihren Besitzer gefunden. Der Ticketpreis wurde auf 139 € festgesetzt. Weitere Details zu den verschiedenen Kategorien finden sich weiter unten.

Prophecy Fest 2024 Tickets sind über diesen Link erhältlich: https://fest.prophecy.de/tickets