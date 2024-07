Into The Grave 2025: die Bay Area Thrash-Legende Exodus kommt nach Leeuwarden

Ja, endlich sind die Ferien auch hier im Norden! Und um das zu feiern, lassen wir nächstes Jahr einen großen Namen für Into The Grave fallen : keine Geringeren als die Thrash-Metal-Legenden Exodus! Sie waren zuletzt 2018 bei uns und seitdem sind sie nur noch größer geworden. Die Show in Leiden im August ist seit Monaten ausverkauft und wir freuen uns sehr, dass sie endlich wieder nach Leeuwarden kommen. Wir holen uns ein Bier, legen Bonded By Blood auf und wünschen euch schöne Feiertage!

Into The Grave findet am 13., 14. und 15. Juni im Herzen von Leeuwarden statt.

Tickets gibt es ab 109 € über intothegrave.nl/tickets