Mono Inc. – Symphonic Live – The Second Chapter

Artist: Mono Inc.

Herkunft: Hamburg, Deutschland

Album: Symphonic Live – The Second Chapter

Spiellänge: 97:07 Minuten

Genre: Dark Rock, Symphonic Rock

Release: 23.08.2024

Label: NoCut

Formate: CD, Vinyl, Download, Fan Box, Media-Book

Link: mono-inc.com

Bandmitglieder:

Gesang – Martin Engler

Gitarre – Carl Fornia

Schlagzeug – Lady Katha Mia

Bass – Val Perun

Tracklist:

1. Louder Than Hell

2. Seligkeit

3. When The Raven Dies Tonight

4. If I Fail

5. Nemesis

6. Alles Was Bleibt

7. Revenge

8. Heartbeat Of The Dead

9. Ravenblack

10. Still

11. Wiedersehen Woanders

12. Piano Interlude

13. At The End Of The Rainbow

14. Lieb Mich

15. From The Ashes

16. In My Heart

17. Voices Of Doom

18. Children Of The Dark

19. Potter’s Field

Nach Live In Hamburg, wo die normale Tour 2022 aufgezeichnet wurde und dem ersten Teil der Symphonic Tour erscheint nun auch der zweite Teil der Tour als Liveausgabe in allen möglichen Varianten. Wieder einmal ein „Must have“ für die, die diese Tour live gesehen haben. Zudem war es die letzte Tour mit Multiinstrumentalist Val Perun. Auf zwei CDs, zwei DVDs oder vier Vinyl-LPs bekommt man mit einer Spieldauer von etwas über 97 Minuten alle gespielten Songs der Tour auf Konserve für zu Hause.

Über 20.000 Fans feierten insgesamt die Shows der diesjährigen restlos ausverkauften Tour. Mit Symphonic Live – The Second Chapter können sich die Fans ihre Hamburger Helden nach Hause holen und eines der Konzerte wieder und wieder daheim genießen. Aufgezeichnet wurde während der Frühjahrstour beim Konzert am 3. Mai im Theaterhaus, Stuttgart. Aufgegliedert in zwei Parts, sind die Songs musikalisch sortiert. Das erste Set besteht aus ruhigeren und älteren Stücken. Martin Engler hat seine alten Songs perfekt neu arrangiert und setzt seine Stimme ein, den Liedern ein neues Leben zu geben. Nemesis steht so zum ersten Mal auf einer Setlist und wird wohl auch nie wieder aufgeführt werden. Auch Alles Was Bleibt ist ein Oldtimer und stammt aus 2013. Der Song beschreibt ein Ereignis, das Martin im Alter von neun Jahren erlebt hat. Der zweite Teil wird lauter. Heartbeat Of The Dead, Ravenblack, Still. Katha Mia verlässt ihr erhöhtes Schlagzeugpodest und mit ihrem Mann Martin singt sie dann Wiedersehen Woanders im Duett. At The End Of The Rainbow beginnt mit einem Klaviersolo. Weiter geht es in der Historie der Band. Auf Lieb Mich folgt From The Ashes. Dieser acht Minuten lange Song stammt aus dem 2012er-Album After The War und war, so Engler, der damals letzte Track, der geschrieben wurde. Hier flossen alle noch vorhandenen Ideen und Fragmente ein, die noch bei den Aufnahmesessions übriggeblieben waren. Sie waren sich damals einig, dass sie ein Monster erschaffen hatten.

Mich freut es besonders, diesen Song live auf einer Konserve zu haben. Er hat mich gepackt, da er mit extremen Tempowechseln und völlig untypischen Passagen aufwartet. Zu In My Heart schnallt sich Engler ebenfalls eine Gitarre um. Wie er sagt, war dies der erste Song, bei dem er gesungen und Katha Mia getrommelt hat. Die beiden Megaseller Voices Of Doom und Children Of The Dark stehen am Ende der Setlist. Hier wird lautstark mitgesungen. Letzte Reserven werden mobilisiert. Mono Inc. lassen sich allerdings nicht lumpen und geben mit Potter’s Field noch eine Zugabe drauf.

Hymnenartige Songs, starke Emotionen und ein hervorragendes Arrangement mit den Streichern im Zusammenspiel mit Klavier lassen die Songs der Band in einem anderen Licht erstrahlen, ohne die Authentizität zu nehmen. Ein rundum gelungenes Konzert, das keinerlei Wünsche offen ließ. Es brauchte nicht das ganz große Orchester, das Deep Purple 1969 oder Metallica mit S&M 1999 auffuhren. Die sechs „symphonischen“ Musiker wurden hervorragend in die Interpretationen eingebunden und verrichten eine unglaubliche Leistung, die viele der Fans und Besucher auch zu würdigen wussten.

Etwas über eintausend Besucher können sich noch einmal auf diesen Livegenuss freuen. Am 14. September gibt es in der ausverkauften Lübecker Kulturwerft Gollan noch das Zusatz- und Abschlusskonzert The Final Show Of The Second Chapter.

Wie schon erwähnt, umfasst das Mediabook zwei CDs sowie zwei DVDs. Die Vinyl-Box umfasst vier LPs. Natürlich gibt es hier Special Editions in verschiedenen farbigen Ausgaben. Digital ist das Album natürlich bei den üblichen Anbietern im Download und Stream erhältlich.