Mono Inc. Symphonic Tour, am 14.09.2024 in Lübeck, Kulturwerft Gollan (Vorbericht)

Event: Mono Inc. Symphonic Tour 2024 Abschlusskonzert (Ausverkauft)

Band: Mono Inc.

Ort: Kulturwerft Gollan, Lübeck

Datum: 14.09.2024

Genre: Dark Rock, Gothic Rock

Link: Mono Inc.

Nach der erfolgreichen und restlos ausverkauften Symphonic Tour 2024, die es gerade veröffentlicht, auch als Ton- und Bilddokument unter dem Titel The Second Chapter gibt, ist noch ein letztes Heimspiel-Konzert des erfolgreichen Formates geplant. Heimspiel deshalb, da ihr Headquarter nur 24 Kilometer die Autobahn runter entfernt liegt. In 17 deutschen Städten waren die Hamburger Dark Rocker wieder unterwegs, um ihre Songs in einem symphonischen Gewand zu interpretieren und zu präsentieren. Unterstützung gibt es auch dieses Mal wieder durch das Orchesterensemble Eklipse. Dadurch gewinnen die auch sonst schon hymnenartigen Songs an Emotionen und sensationellen Momenten. Martin Engler versteht es, den symphonisch umgewandelten Songs mit seiner ausdrucksstarken Stimme eine neue Richtung zu geben. Aber auch Katha Mia und Carl Fornia lassen sich von dem Zauber einfangen. Für den Bassisten Val Perun wurde offiziell noch kein fester Nachfolger bekannt gegeben. Wird Ilja John Lappin von der Artcore/Progressive-Band The Hirsch Effekt weiterhin die Vertretung übernehmen? Dazu kommt der besondere Ort, in dem das symphonische Erlebnis aufgeführt wird. Die Kulturwerft in Lübeck verleiht dem Ganzen noch einen zusätzlichen Charme. Wer sich bereits 2019 oder 2024 von den symphonischen Songs begeistern ließ, der wird auch diesmal nicht enttäuscht werden. Neben den alten Klassikern werden auch viele Songs aus den nach 2019 erschienenen Alben The Book Of Fire und Ravenblack auf der Setlist sein. Das Konzert ist bereits ausverkauft, aber für die anstehende nicht symphonische Tour 2025 gibt es noch einige Karten.