Thrown: veröffentlichen ihr Debütalbum „Excessive Guilt“

Die schwedischen Schwergewichte Thrown haben am vergangenen Freitag ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum Excessive Guilt veröffentlicht, das ab sofort weltweit über Arising Empire erhältlich ist!

Seit ihrer Gründung im Jahr 2021 haben Thrown die Metal-Welt mit ihrer charakteristischen Mischung aus akustischer Gewalt, Live-Intensität und rätselhaften Performances in ihren Bann gezogen. Mit über 105 Millionen Streams weltweit seit der Veröffentlichung ihrer Debütsingle sind Thrown zweifelsohne die zurzeit meistgehörten neuen Metal-Künstler.

Im Jahr 2022 veröffentlichten Thrown ihre Debüt-EP Extended Pain, die sich mit über 50 Millionen Streams der fünf Songs seit fast einem Jahr in den Top 200 Global Metal Charts von Spotify befindet. Ende 2023 hatten Thrown fast eine Million Hörer, erreichten die Viral Top-50 von Spotify sowohl in Australien als auch in den USA und eroberten die Bühne im Sturm, indem sie mit Knocked Loose, Fit For A King, Emmure, Counterparts und vielen anderen großen Künstlern in Nordamerika, Europa und Australien tourten.

Kürzlich erreichte die Band einen weiteren Meilenstein, indem sie bei den Heavy Music Awards 2024, die in der O2 Arena in Kentish Town, London, stattfanden, den Preis Best Breakthrough Live Artist gewann.

Mit einzigartigen 1,4 Millionen monatlichen Hörern allein auf Spotify und riesigen internationalen Tourplänen sind Thrown mit der Veröffentlichung von Excessive Guilt auf dem besten Weg, die größte Breakout-Metal-Band des Jahrzehnts zu werden.

Erlebt Thrown live in den folgenden Shows!

USA Tour 2024

Supporting Wage War

w/ Erra, Fame On Fire

2024.09.27 USA – Belvidere, IL @ The Apollo Theatre

2024.09.29 USA – Chicago, IL @ Radius

2024.10.01 USA – Nashville, TN @ Marathon Music Works

2024.10.02 USA – Cincinnati, OH @ Andrew J Brady Theater

2024.10.04 USA – Wallingford, CT @ The Dome at Oakdale

2024.10.05 USA – Montclair, NJ @ The Wellmont Theater

2024.10.06 USA – Boston, MA @ Roadrunner

2024.10.08 USA – Philadelphia, PA @ The Fillmore

2024.10.09 USA – Silver Spring, MD @ The Fillmore

2024.10.11 USA – Sauget, IL @ Pop’s Nighclub

2024.10.12 USA – Little Rock, AR @ Little Rock Hall

2024.10.13 USA – Mobile, AL @ Soul Kitchen

2024.10.15 USA – Dallas, TX @ The Factory in Deep Ellum

2024.10.17 USA – Denver, CO @ The Fillmore Auditorium

2024.10.18 USA – Salt Lake City, UT @ Rockwell at The Complex

2024.10.19 USA – Boise, ID @ Revolution

2024.10.22 USA – Tacoma, WA @ Temple Theatre

2024.10.23 USA – Portland, OR @ Roseland Theater

2024.10.25 USA – Pomona, CA @ Fox Theater

2024.10.26 USA – San Diego, CA @ The Sound

2024.10.27 USA – Tempe, AZ @ The Marquee

2024.10.29 USA – San Antonio, TX @ Boeing Center at Tech Port

2024.11.30 USA – Houston, TX @ White Oak Music Hall (OA)

2024.11.01 USA – Orlando, FL @ Addition Financial Arena

2024.11.02 USA – Myrtle Beach, SC @ House of Blues

2024.11.03 USA – Atlanta, GA @ The Eastern

USA Exclusive Headline Shows

2024.09.28 USA – Indianapolis, IN @ Hoosier Dome

2024.10.03 USA – New Kensington, PA @ Preserving

Europe Tour 2024

Supporting While She Sleeps

w/ Malevolence, Resolve

2024.11.06 France – Paris @ Elysee Montmartre

2024.11.07 Germany – Oberhausen @ Turbinenhalle

2024.11.08 Germany – Leipzig @ Taubchenthal

2024.11.09 Germany – Berlin @ Huxleys

2024.11.11 Poland – Warsaw @ Progresja

2024.11.12 Czech Republic – Prague @ Roxy

2024.11.14 Germany – Nuremberg @ Löwensaal

2024.11.15 Switzerland – Zürich @ X-Tra

2024.11.16 Austria – Vienna @ Gasometer

2024.11.18 Germany – Munich @ Backstage Werk

2024.11.19 Germany – Munich @ Backstage Werk

2024.11.21 Germany – Stuttgart @ LKA-Longhorn

2024.11.22 Germany – Frankfurt @ Batschkapp

2024.11.23 Germany – Hanover @ Capitol

2024.11.24 Germany – Hamburg @ Grosse Freiheit

2024.11.26 Germany – Münster @ Skaters Palace

2024.11.29 Netherlands – Utrecht @ Tivoli

2024.11.30 Belgium – Antwerp @ Trix

2024.12.01 Belgium – Antwerp @ Trix

United Kingdom Tour 2024

Supporting While She Sleeps

w/ Currents, Resolve

2024.12.03 UK – Bristol @ Marble Factory

2024.12.05 UK – London @ O2 Forum Kentish Town

2024.12.06 UK – London @ O2 Forum Kentish Town

2024.12.07 UK – Manchester @ O2 Victoria Warehouse

2024.12.08 UK – Glasgow @ Barrowland Ballroom

2024.12.10 UK – Sheffield @ O2 Academy Sheffield

2024.12.11 UK – Birmingham @ O2 Institute

2024.12.12 UK – Leeds @ O2 Academy Leeds

Mexico Exclusive Show

Supporting Bring Me The Horizon

w/ Spiritbox, Polaris, The Plot In You

2024.12.14 Mexico – Mexico City @ Explanada Estadio Azteca

Scandinavia Exclusive Headline Show

w/ Guilt Trip, Existence, Times Of Desperation

2024.12.20 Sweden – Stockholm @ Kollektivet Livet

Festivals 2025:

2025.06.28 Finland – Helsinki @ Tuska Festival

2025.08.06 Czech Republic – Jaroměř @ Brutal Assault

2025.08.08 Belgium – Kortrijk @ Alcatraz Festival

2025.08.09 Spain – Alicante @ Leyendas del Rock

2025.08.13 Germany – Dinkelsbühl @ Summer Breeze Open Air

Mehr Infos zu Thrown und ihrem brandneuen Album Excessive Guilt findet ihr hier:

Streamt, kauft Excessive Guilt jetzt als CD, limitiertes farbiges Vinyl, zusammen mit einzigartigen Merch-Optionen im Arising Empire Online-Shop und bei anderen Händlern.

https://arisingempire.com/excessiveguilt

Thrown sind:

Marcus Lundqvist | Gesang

Johan Liljeblad | Gitarre

Andreas Malm | Gitarre

Buster Odeholm | Schlagzeug

Thrown online:

https://www.instagram.com/thrownband

https://www.facebook.com/thrownband