Slechtvalk: unterschreiben bei MDD Records, neues Album im Herbst

Die niederländische Metal Institution Slechtvalk arbeitet an ihrem sechsten Longplayer, welcher im Herbst erscheinen soll. Hierfür hat der Wanderfalke eine neue Labelheimat gefunden und dieser Tage bei MDD Records unterschrieben! Die Band, die bereits seit gut 25 Jahren unter diesem Namen aktiv ist, ist bis weit über die niederländischen Landesgrenzen hinaus eine anerkannte Größe in Sachen epischem Melodic Black Metal mit Death, Viking und Folk Einflüssen. Das bisher letzte Album Where Wandering Shadows And Mists Collide liegt mittlerweile acht Jahre zurück, dementsprechend erwartungsvoll blicken wir in den Herbst! Stand jetzt kann man davon ausgehen, dass das Album spätestens zum Blast Of Eternity (8.-9. November in der Maschinenfabrik Heilbronn) seine Livepremiere feiern wird! Mehr Infos demnächst!

Live:

8.-9. November | Blast Of Eternity, Heilbronn, Maschinenfabrik

http://www.slechtvalk.com/

https://www.facebook.com/Slechtvalk.metal