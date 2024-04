Mono Inc.: veröffentlichen „Symphonic Live – The Second Chapter“ am 23.08.2024

Nach dem großen Erfolg von Symphonic Live, das nach der bereits im Vorfeld restlos ausverkauften und ersten Symphonic Tour 2019 veröffentlicht wurde und auf #5 in die Offiziellen Deutschen Album-Charts einstieg, tun Mono Inc. es in diesem Jahr wieder: am 23.08.2024 veröffentlichen Mono Inc. Symphonic Live – The Second Chapter!

Im April/Mai 2024 spielen Mono Inc. fünf Jahre nach der ersten Symphonic-Tour eine weitere mit insgesamt 18 Shows, die ebenfalls lange im Vorfeld ausverkauft sind. Die Fans erwartet eine komplett neue Titelliste mit allen Hits sowie einigen Hidden Pearls im klassischen Gewand. Die Inszenierung inkl. Orchester-Ensemble wird in Bild und Ton festgehalten und am 23.08.2024 veröffentlicht.

Symphonic Live – The Second Chapter wird als 2-CD/DVD/BluRay-Version in einem hochwertigen Mediabook, als 2-LP Gatefold für alle Vinyl-Liebhaber, und natürlich in einer limitierten Fanbox erhältlich sein. Ein ganz besonderes Highlight: aufgrund der großen Nachfrage spielen Mono Inc. am 14.09.2024 die finale Show der Symphonic Tour unter dem Motto Final Show Of The Second Chapter in der Kulturwerft Gollan zu Lübeck. Tickets dafür gibt es exklusiv im Bundle mit einer exklusiven 2-CD Version von Symphonic Live – The Second Chapter im Pappschuber.

Alle Konfigurationen können ab sofort hier vorbestellt werden.

Symphonic Tour 2024:

05.04. 2024 Potsdam – Nikolaisaal Ausverkauft

06.04.2024 Dresden – Alter Schlachthof Ausverkauft

07.04.2024 Schwabach – Markgrafensaal Ausverkauft

12.04.2024 Leipzig – Haus Auensee Ausverkauft

13.04.2024 München – St. Matthäus Kirche Ausverkauft

14.04.2024 Wiesbaden – Schlachthof Ausverkauft

18.04.2024 Hannover – Pavillon Ausverkauft

19.04.2024 Köln – Carlswerk Victoria Ausverkauft

20.04.2024 St. Wendel – Saalbau Ausverkauft

02.05.2024 Bayreuth – Zentrum Ausverkauft

03.05.2024 Stuttgart – Theaterhaus Ausverkauft

04.05.2024 Bad Elster – König Albert Theater Ausverkauft

09.05.2024 Neubrandenburg – Konzertkirche Ausverkauft

10.05.2024 Berlin – Huxleys Neue Welt Ausverkauft

11.05.2024 Erfurt – Alte Oper Ausverkauft

17.05.2024 Bochum – Christuskirche Ausverkauft

18.05.2024 Hamburg – Friedrich-Ebert-Halle Ausverkauft

14.09.2024 Lübeck – Kulturwerft Gollan (Final Show Of The Second Chapter)

Mono Inc. live 2025:

02.10.2025 Hannover – Swiss Life Hall

03.10.2025 Filderstadt – FILharmonie

04.10.2025 Oberhausen – Turbinenhalle

10.10.2025 Berlin – Columbiahalle

11.10.2025 Zwickau – Stadthalle

18.10.2025 Hamburg – Edel Optics Arena

24.10.2025 Saarbrücken – Garage

25.10.2025 Köln – E-Werk

30.10.2025 Wiesbaden – Schlachthof

31.10.2025 München – Backstage Werk

01.11.2025 CH-Pratteln – Z7

Mono Inc. sind:

Martin Engler – Vocals

Katha Mia – Drums

Carl Fornia – Guitars

Val Perun – Bass

