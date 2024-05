Godless: veröffentlichen Single und offizielles Video zu „Amorphous Mass“

Die in Hyderabad ansässige Thrash-Death-Metal-Band Godless ist zurück, um mit einer neuen Single ihrer Wut freien Lauf zu lassen! Das Lied mit dem Titel Amorphous Mass ist von einem offiziellen Video begleitet und ist auf den wichtigsten digitalen Streaming-Plattformen verfügbar.

Amorphous Mass ist eine gewagte Erkundung des unverwechselbaren Sounds von Godless, der die Grenzen des Old School Death Metal verschiebt und gleichzeitig die rohe Intensität des Extreme Metal und die unerbittliche Energie des Thrash bewahrt. Das düstere und intensive Lied spiegelt die Themen Experimente, veränderte Bewusstseinszustände und das Verwischen der Grenzen zwischen dem physischen und dem psychologischen Bereich wider. Es ruft ein Gefühl des Unbehagens und der Vorahnung hervor und bietet gleichzeitig ein emotionales und berauschendes Musikerlebnis.

Die Band sagte: „Amorphous Mass taucht kopfüber in die Welt des Experimentierens mit Dezentralisierung ein. Es ist vom psychedelischen Science-Fiction-Horrorfilm Der Höllentrip inspiriert und befasst sich mit Themen wie verändertem Bewusstsein, genetischen Erinnerungen und dem Schrecklichen Konsequenzen der Manipulation des Gefüges der Existenz.”

Mit Einflüssen, die von Slayer bis Morbid Angel reichen, liefert das indische Quartett einen unerbittlichen Angriff roher Intensität und ungezügelter Wildheit, der die Zuhörer atemlos und begeistert zurücklässt. Während sich die Band auf eine spannende Tour durch Indien, VAE un Europa vorbereitet, ist Amorphous Mass ein Beweis für ihr unerschütterliches Engagement, die Grenzen des Extreme Metal zu verschieben.

Amorphous Mass wurde von Abbas Razvi aufgenommen. Mixing und Mastering von Lawrence Mackrory in den Rorysound Studios. Artwork von Anoop Bhat. Foto von Anshu Bhingradia. Bandlogo von Christopher Szpajdel (Lord of the Logos).

Godless Tourdaten:

5. Mai – The High Spirits, Pune (IND)

10. Mai – Ext, Hyderabad (IND)

11. Mai – Bar Baar, Dubai (UAE)

16. Mai – Nice To Eat You Deathfest, Decin (CZ)

17. Mai – Hospoda U Datla, Blatna (CZ)

18. Mai – Motor Rock Pub, Slupsk (PL)

19. Mai – Krzywy Gryf, Szczecin (PL)

22. Mai – Schaubude, Kiel (DE)

23. Mai – TBA, Berlin (DE)

24. Mai – Cafe de Zolder, Groningen (NL)

25. Mai – Grimm, Ghent (BE)

26. Mai – The Cave Rock Club, Amsterdam (NL)

Godless sind:

Kaushal LS – Gesang

Moiz Mustafa – Gitarre

Abbas Razvi – Bass

Vishnu Reddy – Schlagzeug

Godless online:

Website

Facebook

Instagram