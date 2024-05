Grim Colossus: Neue EP „Descent Into Madness“ erscheint am 21. Juni 2024

Der in Schweden ansässige Doom-Metal-Künstler Grim Colossus hat die ersten Details seiner kommenden EP bekannt gegeben, die auf das 2022 erschienene Debüt Where Shadows Dwell folgt. Das neue Werk trägt den Titel Descent Into Madness und wird am 21. Juni unabhängig als CD und auf den wichtigsten digitalen Streaming-Plattformen veröffentlicht.

Descent Into Madness enthält sieben brandneue Doom-Metal-Tracks im Stil von Candlemass, Solitude Aeturnus und Trouble. Es erzählt die Geschichte eines Mannes, der nach Studien über das Böse und der Lektüre verbotener okkulter Schriften jedes Mal, wenn er die Augen schließt, von bösen Wesen heimgesucht wird. Der namenlose Mann hat genug von den schrecklichen Visionen, die er in seinen Albträumen sieht, und begibt sich auf eine Expedition in den tiefsten, dunkelsten Dschungel, weit weg von jeder Zivilisation, wo ein Grab ruht – eine Grabstätte, die die Geheimnisse seines Lebens birgt.

Der Sound von Grim Colossus ist düster und trostlos mit einem Fokus auf schwere Riffs, düstere Atmosphären, eindringliche Texte und Gesangsstil. Zudem sind einige Reminiszenzen an Down in Form von groovigen Riffs und Midtempos in einigen Tracks präsent. Descent Into Madness wurde vom Mastermind des Projekts, Magnus Berglind, geschrieben, aufgenommen und produziert. Das Artwork und das Logo stammen von Chris Kiesling (Misanthropic–Art).

Zum kommenden Release: