Wall Of Palemhor: veröffentlichen Video zu „G.O.Y.M.“

Wall Of Palemhor, die Melodic Death Metal Band aus Parma, Italien, hat das offizielle Video zu G.O.Y.M. veröffentlicht. Der Song stammt von der kommenden EP Sing And Bleed, deren Veröffentlichungstermin der 26. Juli ist. Das Album wird sowohl als CD als auch auf den wichtigsten digitalen Streaming-Plattformen erhältlich sein.

Seht euch das Video zu G.O.Y.M. hier an:

Mit G.O.Y.M. macht die Band bittere Witze über die Ängste unserer Zeit: Viren, Klimawandel, elektronisches Geld und neue synthetische Lebensmittel. Der Dreh- und Angelpunkt des Songs ist die Irrationalität und allgemeine Ignoranz, die die Menschheit beherrscht. Sie ignoriert das Neue und flieht instinktiv wie verängstigte Tiere vor der objektiven Wahrheit: Es verändert sich viel.

Wall Of Palemhor sind stark vom schwedischen Melodic Death Metal der 90er/2000er (At The Gates, In Flames) und vom englischen (Carcass) beeinflusst, zeigen aber auch Elemente der neueren Metalcore-Welle. Das neue Werk Sing And Bleed ist der Soundtrack einer Reise in die Dunkelheit der Psyche. Sie wird durch eine unendliche Abfolge kontinuierlicher Schläge verbogen, die typisch für die menschliche Verfassung in unseren unsicheren Zeiten sind. Trotz der höllischen und dunklen Szenarien herrscht in jedem einzelnen Song des Albums ein Gefühl von Rebellion und Rache.

Anbei seht ihr das Artwork, das von IANKO-INK erstellt wurde. Aufgenommen, gemischt und gemastert wurde Sing And Bleed im Audiocore Studio.

Tracklist:

W.O.P. (Wishlist Of Pain) Sing And Bleed Imminent Tragedy Memories G.O.Y.M. Forgotten Land Rebel Cells The Road Fools Rule

Wall Of Palemhor sind:

Davide Gorlini – Gesang

Nicola La Neve – Gitarre

Andrea Medioli – Gitarre

Patrizio Giancarerini – Bass

Mirko Iannicelli – Schlagzeug

