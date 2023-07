Jonathan Young: veröffentlicht die Single „Fight The Tide“

Der YouTube-Star Jonathan Young hat eine neue, atemberaubende Single mit dem Titel Fight The Tide veröffentlicht! Das Lied mit Colm R. McGuinness und Judge & Jury lädt ein, an Bord eines Schiffes zu gehen, dessen stürmischer Ozean nichts anderes ist als die Darstellung der Schwierigkeiten des Lebens. Was wir tun müssen, ist, die Stärke in uns selbst zu finden und „gegen den Strom zu kämpfen“!

Jonathan Young sagte über das Lied:

“Fight The Tide ist eine heroische Folk-Rock-Hymne, in der es darum geht, dem Druck der Welt um einen herum zu widerstehen, das Richtige zu tun und stärker zu werden. Ich habe meinen lieben Freund Colm McGuinness direkt aus Irland rekrutiert, um ihm sein gesamtes Fantasy-Folk-Musik-Know-how zur Verfügung zu stellen, um diesem Song eine besondere Note zu verleihen Rand, der Ihnen das Gefühl gibt, ein epischer Held zu sein! Ich freue mich wirklich, dass die Leute das hören.”