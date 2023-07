Wizo: auf Tour 2024

Tour Wird Wieder Gut ist deshalb der Titel der jetzt angekündigten großen Klubtour der Sindelfinger Punkrocklegende. Knapp 40 Konzerte in nicht einmal sieben Wochen, quer durchs deutschsprachige Europa sind in diesen Zeiten eine selbstbewusste Ansage.

Das Tour-Ziel der großen alten Herren des deutschen Punkrocks:

In beschissenen Zeiten gemeinsam einen wunderschönen Abend im arschlochfreien Raum auf der wilden Punkrock- Achterbahn verbringen! Zwischen ganz großen Gefühlen, Wut, Lachen, Heulen und Albernheit werden Wizo in altbekannter Manier ihre zeitlosen Ohrwurm-Hits und Hymnen von der Bühne ballern. Alle werden wieder aus voller Kehle mitsingen, werden eintauchen in die spezielle Wizo-Welt und in rasanter Kurzweiligkeit für einen Abend den Alltag hinter sich lassen.

Dazu wird es noch massig neue Wizo-Kracher geben und natürlich herrlich viel Unsinn und Interaktion mit dem Publikum. Also alles, wofür die Band seit weit über dreißig Jahren innig von ihren Fans geliebt wird.

Dass der Wizo trotz aller Nostalgie inhaltlich nie stehengeblieben und bis heute am Puls der Zeit ist, dürfte übrigens ebenso ein Grund für seine ungebrochene Popularität auch bei den unzähligen jüngeren Fans der Band sein.

Sie alle werden sich jedoch gleichermaßen auf der kommenden Tour mit der erklärten Absicht der drei Punkrocker auseinandersetzen müssen.

Wizo – Tour Wird Wieder Gut 2024: