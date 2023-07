Artist: Twilight Force

Herkunft: Falun, Schweden

Album: At The Heart Of Wintervale

Spiellänge: 64:08 Minuten

Genre: Melodic Metal, Power Metal, Symphonic Metal

Release: 20.01.2023

Label: Nuclear Blast Records

Link: https://www.nuclearblast.de/twilight-force

Bandmitglieder:

Gesang – Alessandro Conti

Keyboard – Daniel Beckman

E-Gitarre – Philip Lindh

E-Gitarre – Jocke Leandro Johansson

E-Bass – Dunder Björn Lundqvist

Schlagzeug – Daniel Sjögren

Tracklist:

Twilight Force At The Heart Of Wintervale Dragonborn Highlands Of The Elder Dragon Skyknights Of Aldaria A Familiar Memory Sunlight Knight The Last Crystal Bearer

Mit ihrem mittlerweile vierten Album machen die sechs Schweden von Twilight Force da weiter, wo sie bei ihrem dritten Album Dawn Of The Dragonstar aufgehört haben: Fantastischer, schnulziger Power Metal, für die sie von ihren Fans geliebt werden. Passend zum winterlichen Releasedatum im Januar besticht schon der Eröffnungstrack Twilight Force mit Glöckchen und einem weihnachtlichen Flair, das Lust macht, die Metaller auf ihrem winterlichen Kreuzzug durch das Twilight Kingdom zu begleiten.

Fortgesetzt wird das Album mit dem Titeltrack At The Heart Of Wintervale, der zwar weniger weihnachtlich, aber nicht weniger spannend anmutet. An dieser Stelle zeigt sich, insbesondere durch den Gesang von Alessandro Conti, der Einfluss der italienischen Power Metal Legenden von Rhapsody. Verspielt und überraschend orchestralisch kommt der Song Dragonborn daher, der schon fast Lust macht, sich in sein Elfenkostüm zu schwingen und im Wald mit den Satyrn tanzen zu gehen.

Die beiden Songs Highlands Of The Elder Dragon und der Abschlusstrack The Last Crystal Bearer (beide über 10 Minuten Spielzeit) kommen abwechslungsreich daher, verleihen dem Album allerdings (auch aufgrund ihrer Spieldauer) eine gewisse Schwere und stehen damit im Gegensatz zur spielerischen Leichtigkeit der übrigen Songs.

Fans von schnellen Gitarren und harmonischem Schlagzeug, gepaart mit spielerischen Keyboard-Einflüssen kommen bei Sunlight Knight voll auf ihre Kosten. Zeitweise versetzt einen der Song gedanklich in die Karibik, bevor man in den winterlichen Wunderwald zurückgeholt wird.