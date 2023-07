Cult Of Luna: spielen auf ihrer Tour am 24.10.2023 im Gruenspan in Hamburg

Cult Of Luna – Europe 2023 Pt. 3

Support: Gggolddd & Slow Crush

Termin: 24.10.2023

Location: Gruenspan, Hamburg

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 19:30 Uhr

Tickets ab 32,00€ zzgl. Gebühren – https://hamburgkonzerte.de/konzerte/cult-of-luna/

Ein gewaltiger Sound, einzigartige Live-Auftritte und bereits über 20 Jahre Banderfahrung. Die Post-Metal Giganten Cult Of Luna sind eine unverwechselbare Band. Nachdem sie bereits im März zusammen mit Russian Circles deutsche Bühnen bespielt haben, kommen sie im Herbst nach Hamburg zurück.

Der Bandname Cult Of Luna leitet sich von einem Kult im antiken Griechenland ab, der den Mond anbetete und soll die ausufernd emotionale Stimmung ihrer Musik repräsentieren. Dabei kommt die raue, harte und epische Seite ihrer Musik nicht zu kurz. Die schwedische Band ist experimentierfreudig und zeichnet sich durch eine intensive Atmosphäre aus. Ihre zwei Drummer unterstreichen diese Stimmung gekonnt. Immer wieder verschwimmen die Genre Grenzen und elektronische Sounds finden sich in ihrer unverkennbaren Musik.

Erst im Januar 2023 erschien ihr letztes Album Vertikal I & II. Ein Album, in das man eintaucht und sich selbst in einer finsteren und dennoch harmonischen Welt wiederfindet. Die wechselnde Atmosphäre zwischen Dynamik und einförmigen Melodien erlaubt es kaum, dem Musikkonzept nicht komplett zu verfallen.

Cult Of Luna spielen in ihrer Musik und den Live-Shows immer wieder mit der Vorstellungskraft des Publikums, durch atmosphärische Trips in dunkle Klanglandschaften.

Schon Poison The Well, Dillinger Escape Plan und zuletzt Russian Circles begleiteten Cult Of Luna auf ihren Touren. Man darf also auch auf den Herbst gespannt sein und mit vertrauten, apokalyptischen Live-Shows rechnen.