Nova Rock 2022 vom 09.06 bis 12.06.2022 in Nickelsdorf, Österreich (Vorbericht)

Festivalname: Nova Rock Festival 2022

Bands: Muse, Rise Against, Bullet For My Valentine, Evanescence, Steel Panther, Turbobier, Bush, Haddaway & Dr. Alban, Clawfinger, Black Veil Brides, Don Bronco, Gloryhammer, Kennyhoopla, Fire From The Gods, Grandson, Blues Pills, Cemetery Sun, Silverstein, Deez Nuts, Creeper, Hot Milk, Coffeeshock Company, Reverend Blackflash, Daze Affect, Don Broco, Pracebo, Kraftklub, Bring Me The Horizon, Korn, Måneskin, Sportfreunde Stiller, Skillet, Heilung, While She Sleeps, Epica, Black Inhale, Battle Beast, Hinds, The Last Internationale, King Nun, Igel Vs. Shark, Dog Eat Dog, Being As An Ocean, Stone Broken, Engst, Ego Kill Talent, Kill The Lycan, Last Band Standing, Volbeat, Seiler Und Speer, Deichkind, The Offspring, Dame, Bad Religion, Jinjer, Electric Callboy, Mando Diao, Mond & Nikitaman, Querbeat, Alle Achtung, Boston Manor, Waving The Guns, Liedfett, Lagwagon, Stick To Your Guns, Any Given Day, The Score, Please Madame, Elephant Planet, The Blamphins, Monokay, Five Finger Death Punch, Billy Talent, In Flames, Alligatoah, Wizo, Airbourne, Gentleman, Eluveite, Finch, Greeen, Fäaschtbänkler, Imminence, Mal Élevé, The Weight, Wendis Böhmische Blasmusik, Minisex, Bloodsucking Zombies From Outer Space, Skolka, Leo Aberer, Autumn Bride, :Aexattack, Glen Ample, Kissin Dynamite

Ort: Nickelsdorf, Österreich

Datum: 09.06 – 12.06.2022

Tickets: 4-Tages-Festivalticket ab 194,99 €

Kapazität: ca. 60.000 Besucher

Genre: Metalcore, Alternative Rock, Hard Rock, Heavy Metal, Progressive Rock

Link: https://www.novarock.at/

Zwei magere Jahre ohne Konzerte und Festivals liegen hinter uns – und der Sommer verspricht, musikmäßig heiß zu werden. Ein Konzert jagt das andere und auch die Festivals stehen in den Startlöchern. Neben den bekannten Festivals wie Rock Im Park/Rock Am Ring, Graspop Metal Meeting, Metal Days oder Summer Breeze sollte man unbedingt auch das Nova Rock auf dem Schirm haben.

Zum einen überzeugt es mit moderaten Eintrittspreisen, und die Pannonia Fields in Nickelsdorf im beschaulichen Burgenland im Osten von Österreich sind von Deutschland auch keine Weltreise entfernt. Sie glänzen durch ihr Panorama mit unzähligen Windrädern! Start vom mittlerweile 16. Nova Rock ist am Donnerstag, dem 9. Juni, und endet am Sonntag, dem 12. Juni 2022.

Das Line-Up beinhaltet die Crème de la Crème der internationalen Metal/Rock und Alternativeszene und kann sich locker an anderen Festivals messen: Während am Donnerstag unter anderen Muse, Rise Against, Evanesence, Steel Panther und Turbobier den Ton angeben, gibt es zudem Donnerstag Nacht den “After Headliner”, den Headliner also nach dem eigentlichen Headliner:

Und da wartet Tatar mit seiner Crew mit was ganz Besonderem auf: Der Special Late Night Act wartet mit zwei Dancestars aus den 80ern auf: Haddaway & Dr. Alban! Sprich, auch für die Tanzhungrigen unter den Festivalgästen ist was geboten – und das findet man nicht so oft auf einem Rock/Metal/Alternative Festival!

Freitag stehen als Headliner Korn, Kraftklub, Bring Me The Horizon, die ESC-Gewinner von Måneskin, die Sportfreunde Stiller und Placebo auf der Bühne. Bring Me The Horizon spielen dieses Jahr nur noch auf Festivals – und wer nicht auf Highfield/Southside oder Hurricane Festival ist, hat in Nickelsdorf eine gute Chance, die Metalcore Band live zu bewundern, genau wie die Alternative Rocker von Placebo, die als Headliner am Freitag nachrücken und ihr neues Album Never Let Me Go präsentieren.

Samstag gehört unter anderen die Bühne Volbeat, Seiler Und Speer, Deichkind, The Offspring, Bad Religion, Jinjer und Electric Callboy und der Sonntag wird abgerundet von den Hauptbands Five Finger Death Punch, Billy Talent, In Flames, Alligatoah und Airbourne.

Da man sich ja in Österreich befindet, ist dem Veranstalter sehr wichtig, dass auch österreichische Acts mit am Nova Rock dabei sind! Mit Seiler Und Speer und Turbobier hat man die richtigen Bands gefunden, die auch über die Grenzen Österreichs bekannt und beliebt sind.

Zu den Bands braucht man eigentlich nichts mehr zu sagen – alles sind feste Größen im Metal- und Alternative-Bereich, sorgen mit ihrer Musik für tolle Stimmung im Publikum und werden die Bühne erzittern lassen.

Ganze drei Bühnen bieten Platz für rund 60 Bands, rundum ist alles versorgt mit Bankautomaten, Trinkwasserstellen, Essens- und Getränkeständen und auch einem Autogrammzelt.

Anreise, Tickets, Camping und weitere Infos findet man unter www.novarock.at

Veranstalter Ewald Tatar und ganz Nickelsdorf freuen sich auf ein fettes Fest mit rund 60.000 Fans, die das Nova Rock zum größten Festival in ganz Österreich machen.