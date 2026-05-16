Five Finger Death Punch: veröffentlichen brandneuen Song “Eye Of The Storm”

Die mit mehreren Platin-Awards ausgezeichnete Hardrock-Band Five Finger Death Punch veröffentlicht ihre brandneuen Single Eye Of The Storm und damit einen ersten Vorgeschmack aus ihrem kommenden zehnten Studioalbum, das derzeit in Los Angeles aufgenommen wird. Nach der Ankündigung der 5FDP-Tour 2027 durch UK und Europa in der vergangenen Woche, gab die Band ihren Fans in den sozialen Medien bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Musik, was weltweit Spekulationen und Vorfreude auslöste. Am nächsten Tag folgte die Auflösung zusammen mit der Bestätigung, dass es sich um die neue Single des kommenden Albums handelt. Auch nach inzwischen zwanzig Jahren macht die Band keine Anstalten, ihr Tempo zu drosseln – sie bricht in eine neue Ära auf, in der sie das Beste ihrer Vergangenheit mitnimmt und sich gleichzeitig neu erfindet. Nach beeindruckenden 30 Top-Ten-Hits ist Eye Of The Storm prädestiniert dafür, der nächste zu werden – schon die vorab veröffentlichten Ausschnitte verbreiteten sich wie ein Lauffeuer und wurden von Fans und Fachwelt gleichermaßen begeistert aufgenommen. Das kommende zehnte Studioalbum der Band soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Zoltan Bathory, Gründeer & Gitarrist, Five Finger Death Punch: “The new music has been turning out heavier than anything we’ve done in years, with a cinematic undertone running beneath it. We had three years to write this record and really live with it. We started with nearly 30 songs and carved it down to 14 or 15, we even considered a double album at one point. This is our 10th studio album and our 20th anniversary as a band, we knew we had to hit it hard. What excites me most is that I’m hearing the early era again, that grit, that bite, that aggression, while simultaneously exploring completely new territories. I wrote the music for the entire first album and most of the second, so that energy isn’t nostalgia for me, it’s where I come from. Those are my roots. It feels like coming home at full speed, while my brother Ivan is bringing some incredible lyrics and melodies, and his voice sounds absolutely huge on this record. I am really looking forward to the next decade.”

Diesen Sommer starten Five Finger Death Punch die erste Etappe ihrer 20th Anniversary World Tour, die sie mit den Special Guests Cody Jinks und Eva Under Fire durch ganz Nordamerika führen wird, bevor sie Anfang 2027 gemeinsam mit Lamb Of God und Bleed From Within den Arenen Großbritanniens und der EU unsicher machen.

Die 20th Anniversary World Tour ist sowohl eine Feier als auch ein Statement, das die Reise der Band seit ihrer Gründung im Jahr 2005 und der Veröffentlichung ihres Debütalbums The Way Of The Fist im Jahr 2007 bis hin zu ihren Auftritten als Headliner in den Arenen weltweit würdigt. Die Tour wird neben Material aus dem neuen Album auch klassische Hymnen und Nummer-1-Hits präsentieren, welche die letzten zwei Jahrzehnte geprägt haben. Ihre beiden aktuellen Alben Best Of – Volume 1 und Best Of – Volume 2 enthalten neu aufgenommene Versionen der größten Hits.

Die von Live Nation produzierte Nordamerika-Tournee mit 48 Stationen beginnt am Montag, dem 20. Juli, im Freedom Mortgage Pavilion in Camden, New Jersey, und endet am Freitag, dem 23. Oktober, im Jiffy Lube Live in Bristow, Virginia. Das Line-Up der Nordamerika-Tournee wird durch Eva Under Fire ergänzt, deren aktuelle Single Villainous (mit Maria Brink von In This Moment) derzeit die Rock-Charts erklimmt und diese Woche auf Platz 15 steht. Das gleichnamige neue Album erscheint am 10. Juli.

Neben der Feier ihres zwanzigjährigen Bestehens nutzt die Band ihre Plattform erneut, um etwas zurückzugeben. Five Finger Death Punch gelten seit langem als eine der engagiertesten Bands im Rock und engagieren sich seit vielen Jahren für verschiedene gute Zwecke, darunter auch Spendenaktionen für US-Militär Veteranen, Ersthelfer und deren Familien. Im Jahr 2026 setzt die Band diese Tradition fort, indem sie das Team USA in der Vorbereitung auf die bevorstehenden Olympischen und Paralympischen Spiele unterstützt, die 2028 in Los Angeles stattfinden werden. Im Rahmen des Engagements zur Förderung der nächsten Generation amerikanischer Sportler kommt ein Teil der Ticketeinnahmen der US Tour 2026 Hochleistungs Programmen für US-amerikanische Olympia- und Paralympics-Athleten zugute, die sich auf internationale Wettkämpfe vorbereiten.

Die UK/EU-Tournee im Jahr 2027 mit Lamb Of God und Bleed From Within beginnt am Samstag, dem 16. Januar 2027, in Manchester (UK) und führt die Band durch 21 Städte auf dem gesamten Kontinent, bevor sie am 22. Februar 2027 in Helsinki endet.

Weitere Informationen zu Five Finger Death Punch, allen Tourdaten für Nordamerika 2026 und Europa 2027 sowie zu den VIP-Angeboten sind auf der Homepage der Band zu finden.

20th Anniversary World Tour

UK & Europa Tourtermine

Samstag, 16. Januar 2027 Manchester, UK – AO Arena

Sonntag, 17. Januar 2027 Glasgow, UK – OVO Hydro Arena

Dienstag, 19. Januar 2027 Dublin, IE – 3Arena

Freitag, 22. Januar 2027 Birmingham, UK – BP Pulse Arena

Samstag, 23. Januar 2027 London, UK – O2 Arena

Dienstag, 26. Januar 2027 Düsseldorf, DE – PSD Arena

Mittwoch, 27. Januar 2027 Hamburg, DE – Barclays Arena

Freitag, 29. Januar 2027 Lodz, PL – Atlas Arena

Sonntag, 31. Januar 2027 Prague, CZ – O2 Arena *^

Dienstag, 2. Februar 2027 München, DE – Olympiahalle

Donnerstag, 4. Februar 2027 Stuttgart, DE – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Sonntag, 7. Februar 2027 Amsterdam, NL – AFAS Arena

Montag, 8. Februar 2027 Brüssel, BE – Vorst National

Mittwoch, 10. Februar 2027 Paris, FR – Accor Arena

Freitag, 12. Februar 2027 Zürich, CH – Hallenstadion

Sonntag, 14. Februar 2027 Vienna, AT – Stadthalle

Dienstag, 16. Februar 2027 Berlin, DE – Uber Arena

Mittwoch, 17. Februar 2027 Copenhagen, DK – Royal Arena*

Freitag, 19. Februar 2027 Oslo, NO – Unity Arena

Samstag, 20. Februar 2027 Stockholm, SE – Avicii Arena

Montag, 22. Februar 2027 Helsinki, FI – Veikkaus Arena

*ohne Lamb Of God / ^mit Dymytry