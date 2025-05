Five Finger Death Punch: kündigen „Best Of Vol.1“ an & veröffentlichen Video „I Refuse“

Die Multi-Platin-Hardrock-Giganten Five Finger Death Punch feiern ihr 20-jähriges Bandjubiläum mit der Veröffentlichung von Best Of – Volume 1, einer Sammlung neu aufgenommener Versionen ihrer größten und erfolgreichsten Songs. Hintergrund dieser Veröffentlichung ist der kürzliche Verkauf der Original-Masteraufnahmen der Band durch ihr ehemaliges Label – ohne deren Wissen oder die Möglichkeit, die Rechte selbst zurückzuerlangen.

Gitarrist und Gründungsmitglied Zoltan Bathory erklärt: “We would have loved to have a shot at reclaiming our masters, or at least to be involved in the transaction but we found out after the fact. Surprised, but not surprised. These kinds of behind closed doors deals have become far too common in the music industry. Labels buy, sell or trade artist’s work without their knowledge or consent, reducing them to soulless commodities. But life is a chess game so when this happened to Taylor Swift, she responded by re-recording her catalog. After that respectably bold move, her fans switched to streaming the new version out of protest and loyalty. We have one of the most hardcore and loyal fan bases on the planet so I know our fans will do the same.”

Zufälligerweise feiert die Band in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen und dachte bereits darüber nach, wie sie zwei Jahrzehnte Musikgeschichte gebührend feiern könnten. Nach diesem Rückschlag entschied sich die Band, das Positive aus der Situation zu ziehen. Ein einfaches Remixing oder Remastering wäre nicht ausreichend gewesen, sodass die Band kurzerhand eine komplett neue 2025er-Edition aufgenommen hat, um die Songs und die Fans zu ehren, die sie bei jedem Schritt ihrer Karriere begleitet haben.

Five Finger Death Punch betonten dabei ihren tiefen Respekt für die Originalaufnahmen und die Menschen, mit denen sie eingespielt wurden, sind aber gleichzeitig stolz darauf, dass sie Publikumslieblingen wie The Bleeding, Bad Company und Wrong Side Of Heaven neues Leben einhauchen und dieses neue Kapitel mit Fans in aller Welt teilen können.

Die erste Auskopplung der 20th Anniversary Edition trägt passenderweise den Titel I Refuse. Die Neuauflage des Songs enthält nun ebenfalls Gastvocals von Maria Brink von In This Moment.

Mit über 12 Milliarden Streams, zahlreichen Nummer-1-Hits und mehrfachen Gold- und Platinauszeichnungen haben Five Finger Death Punch ihren Platz als eine der erfolgreichsten Rockbands des 21. Jahrhunderts fest zementiert. 20 Years Of Five Finger Death Punch (Best Of – Volume 1), veröffentlicht über kann ab sofort in diversen hochwertigen Fan-Editionen vorbestellt/gespeichert werden. Die Sammlung enthält 14 neu aufgenommene Songs – darunter Hits wie Wrong Side Of Heaven, Jekyll And Hyde und Bad Company – sowie drei Bonus-Live-Aufnahmen: Trouble, Welcome To The Circus und The Bleeding.

Best Of – Volume 1 ist ab dem 18. Juli 2025 auf allen Streaming-Plattformen verfügbar und wird weltweit auch als CD und Vinyl erhältlich sein. Die Fans können aus einer Vielzahl von Konfigurationen wählen, darunter eine Standard-CD und eine Walmart-exklusive CD. Die Vinyl-Edition wird in mehreren Sammler-Versionen angeboten werden, darunter eine Standard-Vinyl, eine Walmart-exklusive, eine Best Buy-exklusive, eine spezielle Five Finger Death Punch-Webshop-Edition, eine Indie-Retail-exklusive und eine limitierte Edition über das Revolver Magazine. In Europa werden zudem weitere exklusive Vinyl Varianten über EMP, den Napalm Records Shop und Nuclear Blast Shop erhältlich sein.

Eine Special Merchandise Edition zum 20-jährigen Jubiläum der Band ist ab sofort im offiziellen Webstore der Band erhältlich.

Best Of – Volume 1 – Tracklist:

1. Under And Over It (2025 Version)

2. Wash It All Away (2025 Version)

3. Battle Born (2025 Version)

4. I Refuse (Feat. Maria Brink Of In This Moment) (2025 Version)

5. Jekyll And Hyde (2025 Version)

6. Wrong Side Of Heaven (2025 Version)

7. Lift Me Up (2025 Version)

8. Far From Home (2025 Version)

9. Bad Company (2025 Version)

10. House Of The Rising Sun (2025 Version)

11. Gone Away (2025 Version)

12. Remember Everything (2025 Version)

13. Coming Down (2025 Version)

14. The Bleeding (2025 Version)

15. Trouble (Live)

16. Welcome To The Circus (Live)

17. The Bleeding (Live)