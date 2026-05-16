Folkfield Festival 2026: findet am 11. und 12.09.26 im Amphitheater in Gelsenkirchen statt

Am 11. und 12. September 2026 heißt es wieder: Folk, Mittelalter & Rock vereinen sich am Rhein-Herne-Kanal, wenn das Folkfield Festival zum vierten Mal im Amphitheater in Gelsenkirchen stattfindet. Was 2022 begann, hat sich längst zu einem festen Treffpunkt für Fans von Folk-Rock, Mittelalterklängen und energiegeladenen Shows entwickelt – und 2026 wird es größer, lauter und packender denn je.

Schandmaul laden als stolze Gastgeber ins Amphitheater Gelsenkirchen, um vor stimmungsvoller Kulisse mit befreundeten Bands dem Folk- und Mittelalter-Rock zu frönen. Mit dem Folkfield Festival ist es Schandmaul in kürzester Zeit gelungen, ein neues Szene-Event für die Folk- und Mittelalter-Community zu etablieren.

Freuen kann man sich auf ein Line-Up, das keine Wünsche offenlässt: Als Headliner und Gastgeber stehen Schandmaul an beiden Abenden im Zentrum des Festivals. Mit poetischen Texten, packender Energie und charismatischer Bühnenpräsenz schaffen sie unvergessliche Momente und laden ihr Publikum zum Tanzen, Träumen und Feiern ein. Dazu haben sie sich hochkarätige Gäste eingeladen: Fiddler’s Green, die seit Jahrzehnten mitreißende Speedfolk-Shows voller keltischer Melodien und Punk-Attitüde liefern, sowie Subway To Sally, deren unverwechselbare Mischung aus Folk, Metal und dunkler Romantik für spektakuläre Festivalmomente sorgt.

Wind Rose lassen mit ihren epischen Sagen die Erde beben. Rauhbein und Doppelbock sorgen für kernigen Rock mit Herz und Haltung, während Irdorath mit mystischen Sounds verzaubern und Deus Vult das Festival um eine ordentliche Portion Wucht erweitern. Weitere Acts werden dazukommen.

Mit seiner einzigartigen Lage direkt am Wasser, der unverwechselbaren Atmosphäre und zwei Tagen voller Musik, Freundschaft und unvergesslicher Momente wird das Folkfield Festival 2026 zum Pflichttermin für alle, die Folk und Mittelalter-Rock lieben. Es gibt auch einen Mittelaltermarkt und die Möglichkeit zum Camping.

Markieren sollte man sich den 11. und 12. September 2026 dick im Kalender – Gelsenkirchen ruft, das Folkfield wartet

Tickets sind erhältlich unter www.powerticket.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Weitere Informationen unter:

https://www.folkfield.de/

https://www.instagram.com/folkfield_festival/

https://www.facebook.com/Folkfieldfestival