Presented by TFM.rocks: Eyehategod, Support: Eternal Struggle am 29.06.2002 im Das Bett in Frankfurt (Vorbericht)

Bands: Eyehategod, Eternal Struggle

Ort: Das Bett, Schmidtstr. 12, 60326 Frankfurt am Main

Datum: 29.06.2022

Kosten: 20 € VK, 25 € AK

Genre: Sludge Metal, Doom Metal, Hardcore Punk, Extreme Metal

Besucher: 500

Veranstalter: Das Bett

Link: https://bett-club.de/event/eyehategod-support-tba/

Time For Metal freut sich, die amerikanische Südstaatenlegende Eyehategod am 29.06.2022 live in Frankfurt im Das Bett präsentieren zu können!

Vor einem Jahr legte die Sludge/Doom Band aus New Orleans mit A History Of Nomadic Behavior fast sieben Jahren nach ihrem letzten, selbst betitelten Werk Eyehategod ein neues Album hin, was mich zur Höchstnote veranlasste.

Nun also endlich ist die NOLA Band auch in unseren Gefilden wieder live zu sehen. Eyehategod sind eine Band, die quasi eine ständige Auferstehung hinlegt. Von den vielen persönlichen Schicksalen möchte ich an dieser Stelle den Tod von Schlagzeuger Joey LaCaze (R.I.P. 2013) erwähnen oder auch die schwere Erkrankung von Sänger Mike IX Williams (Nieren- und Leberversagen 2016/2017). Umstände wie der Hurrikan Katrina (ein eigenes Kapitel für die Band), die so manche andere Band zerstört hätte, schrieben bei Eyehategod ihr eigenes Kapitel. Eyehategod haben stets eine Menge Solidarität von befreundeten Bands und Musikern erlebt.

Wer Eyehategod schon einmal live erlebt hat, weiß, dass ihn Doom-angehauchter, dreckiger Sludge aus den schwülen, heißen Sümpfen rund um New Orleans, erdig bluesig durchtränkt erwartet.

Die elendigen, dreckigen und abgerotzten Vocals von Mike IX Williams lassen das Publikum nicht unberührt. Was hat der Mann schon eine Scheiße hinter sich und er steht immer noch authentisch am Mikrofon. Wie in seinem Leben gibt er am Mikro das Äußerste. Seine Stimme spiegelt sein Leben wider. Wut, Schmerz und Trotz. Für den passenden instrumentalen Rahmen sorgen seine Bandkollegen Jimmy Bower (Gitarre), Gary Mader (Bass) und Aaron Hill (Schlagzeug). Ein Konzert mit Eyehategod ist nicht nur ein Konzert, sondern ein Erlebnis mit dem „Ding Aus Dem Sumpf“.

Supportet werden Eyehategod an diesem Abend von der israelischen Extreme Metal / Hardcorepunk Band Eternal Struggle, die im letzten Jahr erst ihr Debüt Year Of The Gun veröffentlichten. Eternal Struggle stehen für aggressive, interaktive und energiegeladene Shows, die immer wieder in Zusammenhang mit solchen Bands wie Sepultura, Hatebreed und Sick Of It All genannt werden. Da wollen wir aber überhaupt keinen Vergleich machen und uns einfach überraschen lassen.

Tickets bekommt ihr direkt im Ticketshop von Das Bett hier.