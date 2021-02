Deep Space Mask: Visualizer Video von „Sabbath“ online

Die französische Stoner Rock Maschine stoppt nie! Wenige Woche nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums Songs From The Dark Light teilt die Ein-Mann-Band Deep Space Mask ein neues Video, diesmal ein Visualizer für den Song Sabbath. Das Video ist bereits online und kann hier angesehen werden:

„Sabbath ist ein Instrumental-Song mit einem schweren Riff, einer dunklen Atmosphäre und einem wiederkehrenden Gitarrenspiel. Das Ende ist wie ein Trauermarsch. Es ist eine Hommage an Black Sabbath.“

Das Album kann als Jewel Case und digitaler Download im Bandcamp-Profil von Planet K Records bestellt werden (https://planetkrecords.bandcamp.com), aber es ist auch in den wichtigsten Onlineshops erhältlich.

Raymz, ein Fan von Black Sabbath, Pentagram und Trouble, entschied sich, diese Musik zu spielen, die ihm so am Herzen liegt: ein kraftvoller Heavy Metal / Stoner Rock mit eingängigen Refrains, ein sehr wichtiges Element für Raymz, der auch ein Fan von Hard Rock und Classic Rock ist. Songs From The Dark Light wurden 2020 vollständig in Raymz‘ Heimstudio in Roanne, Frankreich, produziert. Die Gesamtstimmung des Albums ist ziemlich dunkel und räumlich, während es einen auffälligen Touch behält, der es sofort zugänglich macht.

Tracklist:

1. Nosferatu

2. All Hell’s Fire

3. Inside Me

4. Sabbath

5. Angel Of Death

6. Princess Of The Dark

7. Final War

8. Indians

Artwork von Cimaz.

Aufgenommen, gemischt und gemastert von Raymz in seinem persönlichen Studio.

Deep Space Mask online:

https://www.facebook.com/deepspacemask

Quelle: The Metallist