Seth: streamen vollständiges Album „La France Des Maudits“

Aus dem Schmelztiegel von Frankreichs düsterer Vergangenheit, wo die Straßen einst von den Schreien der Verurteilten widerhallten, kommt ein Album, das den Geist des Aufstands und der Rebellion beschwört. Seth, die Herolde des französischen Black Metal, kehren mit ihrem siebten Werk La France Des Maudits zurück. Dies ist keine bloße Sammlung von Liedern, sondern eine revolutionäre Symphonie, die das Echo der gefallenen Engel und der flammenden Guillotine heraufbeschwört.

Seth berufen sich auf die blutbefleckte Geschichte und den mystischen Untergang eines alten Königreichs, um einen Soundtrack des Trotzes zu schaffen. Ihr neuestes Werk, La France Des Maudits, ist ein komplizierter Wandteppich aus Schatten, durchtränkt mit dem Wein der Verurteilten und dem Blut der Heiligen. Dieses Black Metal-Gospel spricht zu den Verdammten und Ausgestoßenen, zu denen, die sich weigern, vor dem göttlichen Verfall zu knien und sich stattdessen wie Gespenster in der Nacht erheben.

Mit Titeln wie Et Que Vive le Diable! und Dans Le Cœur Un Poignard entwerfen Seth die Hymnen des Widerstands für ein neues Zeitalter. Diese Songs fangen die rohe, unnachgiebige Wut einer Welt am Rande der Apokalypse ein – ein Reich, in dem sich die Unterdrückten gegen die himmlische Unterdrückung erheben.

Seid bereit, denn ihr kühner Kreuzzug ist nichts für schwache Nerven. Das komplette Album wird auf dem YouTube-Kanal von Black Metal Promotion als Stream zur Verfügung gestellt:

La France des Maudits ist am 14. Juli, am Bastille Day, über Season of Mist erschienen.

