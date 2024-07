Bastian Zach – Death Over Wacken – Metal Krimi

Buchtitel: Death Over Wacken – Metal Krimi

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 416 Seiten

Genre: Krimi

Release: 12.06.2024

Autor: Bastian Zach

Link: https://www.gmeiner-verlag.de/

Verlag: Gmeiner Verlag

Buchform: Taschenbuch

ISBN-Nummer: 978-3-8392-0678-2

Der neue Krimi von Bastian Zach, Death Over Wacken, wurde am 12.06.2024 im Gmeiner Verlag veröffentlicht. Das 416 Seiten umfassende Taschenbuch ist ein spannender Krimi, der die Leser in die Welt des Metal eintauchen lässt und direkt auf den Holy Ground zieht. Bastian Zach, geboren 1973 in Leoben und aufgewachsen in Salzburg, lebt heute als freischaffender Schriftsteller und Drehbuchautor in Wien. Sein Krimidebüt Donaumelodien – Praterblut wurde 2020 für den Leo-Perutz-Preis nominiert. Seit über 35 Jahren ist Zach ein begeisterter Metalhead, und sein Interesse an der Musik inspirierte ihn zum Death Over Wacken – Metal Krimi. Der Titel dürfte bereits viele Leser ansprechen, wir wollen jedoch einmal einen Blick auf die Story werfen.

Die Story von Death Over Wacken – Metal Krimi:

Das Wacken Open Air Festival: vier Tage lang, mehr als 200 Bands, über 80.000 begeisterte Fans – und ein Toter. Eine Leiche hängt direkt unter dem berühmten Bullhead. War es Selbstmord? Die Bandleaderin Mia bezweifelt das und schließt sich mit ihrem entfremdeten Vater Lars zusammen, um den Fall zu lösen. Doch das ungleiche Ermittlerteam ahnt nicht, dass dies erst der Anfang ist. Während das Festival in vollem Gange ist und die Stimmung kocht, geschehen weitere Morde …