Seth: veröffentlichen zweite Single „Dans le Cœur Un Poignard“ vom kommenden Album

Seth sind die Vorboten eines Sounds, der von den geheimen Erzählungen der Pariser Überlieferung und Rebellion durchdrungen ist. Heute veröffentlichen sie Dans Le Cœur Un Poignard, die neueste Single aus ihrem kommenden Album La France Des Maudits. Eine düstere Ode an diejenigen, die das Zeichen von Verrat und Leid in ihren Herzen tragen.

Die eindringliche Melodie von Dans Le Cœur Un Poignard webt sich durch das Labyrinth der Pariser Verzweiflung und beleuchtet die dunkelsten Ecken eines verwundeten Herzens. Textlich ist der Track eine ergreifende Erzählung von Angst und Trotz und dient als Alarmsignal für diejenigen, die mit einem Dolch in der Seele durch die tückischen Gewässer der Existenz navigieren. Seth erzählen mit ihrer akribischen Handwerkskunst eine Geschichte von Trauer und Widerstandskraft, ermutigt durch das ätherische Flüstern einer Liebe, die an den unersättlichen Appetit des Verrats verloren ging.

„Dans mon cœur ce poignard. Toujours souffrir, Jusqu’à la mort!“, hallt es in Saint Vincent. Eine eindringliche Erinnerung an den ständigen Kampf gegen die Gespenster unserer Vergangenheit, die die Essenz des menschlichen Kampfes auf den Punkt bringt – eine unerbittliche Reise, die von Momenten exquisiten Schmerzes und erhabener Befreiung unterbrochen wird.

Zu den eindringlichen Melodien von Dans Le Cœur Un Poignard haben Seth ein visuell fesselndes Musikvideo in Auftrag gegeben, das die Themen des Songs – Verrat, Angst und Trotz – mit herzzerreißenden Bildern zum Leben erweckt. Das Video wurde von dem visionären Pierre Reynard gedreht und ist ein beeindruckendes Kunstwerk, das die melancholischen Melodien des Songs wunderbar untermalt.

Seht euch das Musikvideo zu Dans Le Cœur Un Poignard hier an:

La France des Maudits erscheint am 14. Juli (Bastille Day) über Season of Mist.

Vorbestellung & Pre-Save: https://orcd.co/sethlafrancesdesmaudits

La France des Maudits – Tracklist:

1. Paris Des Maléfices

2. Et Que Vive Le Diable !

3. La Destruction Des Reliques

4. Dans Le Cœur Un Poignard

5. Marianne

6. Ivre Du Sang Des Saints

7. Insurrection

8. Le Vin Du Condamné

9. Initials B.B. (Serge Gainsbourg Cover) (Bonustrack)

Herkunft: Frankreich

Genre: Black Metal

FFO: Mayhem, Immortal, Marduk

Aufnahmestudio: Sainte Marthe Studio

Produktion: Mixing & Mastering von Francis Caste

Biografie: Sébastien Gamez

Coverartwork: Andy Julia (Fotografie)

In den feierlichen Schatten eines lyrisch wiederauferstandenen Paris, wo das Geflüster der Revolution noch immer über das Kopfsteinpflaster hallt und das Phantom der Klinge der Guillotine in der Luft liegt, steht eine Band – nicht nur aus Musikern, sondern aus modernen Helden, Robespierres in Leder und Spitze, gesalbt mit dem Geist des Aufruhrs. Seth, die Vorboten einer dunklen, aber sehnsüchtig erwarteten Morgendämmerung, sind einmal mehr bereit, mit ihrem neuesten auditiven Aufstand, La France des Maudits, einen Sturm auf die geheiligte Stille der zeitgenössischen Musikszene loszulassen.

Die Geschichte der Black Metal-Formation Seth und Season Of Mist reicht bis in die Anfänge der französischen Metalszene zurück. Das Debüt der Band, Les Blessures de L’Ame (1998), war eine der ersten Veröffentlichungen des Labels. Dieses Album gilt heute als ein Eckpfeiler des französischen Black Metal, da es den Gebrauch der Muttersprache auf einem Black Metal-Album bahnte.

Die Veröffentlichung von Les Blessures de L’Ame erlangte schnell internationale Aufmerksamkeit und Seth baute sich eine solide Fanbase auf. Die französischen Blasphemiker unterzeichneten einen Zwei-Veröffentlichungs-Deal mit Osmose Productions und wirkten neben Immortal und Behemoth auf dem Mayhem-Kult-Tribute-Album Originators Of The Northern Darkness mit. Das zweite Album The Excellence erschien im Jahr 2000 und enthielt einen Beitrag von keinem geringeren als Fenriz (Darkthrone), der den Text für den Song Let Me Be The Salt In Your Wound schrieb.

Kurz darauf nahm die Gruppe ihr drittes Album Divine-X (2002) in den Excess Studios in Rotterdam (Epica, After Forever, Sinister) auf. Dieses Album demonstrierte die Fähigkeit der Band, düstere und gewalttätige Atmosphären zu mischen, und wurde damals von der internationalen Metal-Presse ausführlich diskutiert.

Nach der Rückkehr in die Niederlande, um das vierte Album Era-Decay (2004) aufzunehmen, stießen zwei neue Mitglieder zu Seth: Sänger Black Messiah und Gitarrist Cyriex. Danach wurde die Band eingeladen, 2005 auf dem renommierten Inferno Festival in Norwegen zu spielen.

Es folgte eine lange Pause, bis die Band 2011 zurückkehrte, um eine exklusive Show in Deutschland mit der deutschen Kultband Bethlehem zu spielen. Die Band kehrte in die Reihen von Season Of Mist zurück, veröffentlichte schließlich The Howling Spirit (2013) und ging mit Pestilence auf Europatournee. Es folgten mehrere Auftritte bei großen Festivals, darunter das Hellfest und das Graspop Metal Meeting, und zum Abschluss eine Headlinertour durch Kanada mit dem neuen Sänger Saint Vincent (Blacklodge).

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Les Blessures de L’Ame im Jahr 2018 spielte Seth exklusiv das gesamte Album auf Festivals in der Schweiz, Kanada (Messe De Morts) und Belgien (Thronefest). Das französische Label Les Acteurs De l’Ombre Productions veröffentlichte einen Live-Mitschnitt dieser Shows unter dem Titel 20 Ans De Blasphème. Die neue Besetzung der Band besteht aus Mitgliedern von Loudblast, Arkhon Infaustus und Melted Space.

In der Dämmerung des Jahres 2021 wurde in der schattigen Krypta von Paris, dem Studio Sainte Marthe, ein Album aus Seths stürmischer Offenbarung geboren, das auf den Namen La Morsure Du Christ getauft wurde. Es war keine bloße Ansammlung von Hymnen, sondern ein einsamer Vorbote der Dekonstruktion, ein Kataklysmus ungeahnten Ausmaßes, der viel Zustimmung erhielt. Die Inspiration ging von Notre-Dame de Paris aus, deren skelettartiges Gerüst im Feuersturm des Jahres 2019 in Flammen aufging – ein Sinnbild für den schwindenden Glauben einer gottverlassenen Zeit. Schwer wie das eiserne Herz einer Guillotine hallte La Morsure Du Christ durch die Kammern des Jahres 2021 und eroberte die Spitze zahlreicher internationaler und französischer Metal-Charts sowie die Playlists der wichtigsten Streaming-Plattformen. Kühne Symphonien, verwoben mit messerscharfer Lyrik und einer ausgefeilten konzeptionellen Resonanz, die es wagte, den Black Metal durch eine revolutionäre Linse zu betrachten.

Tief verwurzelt in der Erde, die einst während der stürmischen Leidenschaft der Französischen Revolution von königlichem und bürgerlichem Blut gleichermaßen durchtränkt war, präsentieren Seth ihr neuestes Werk – ein Black Metal-Evangelium für die Verdammten und Ausgestoßenen. Aus der Dunkelheit der Geschichte taucht ein komplizierter Wandteppich aus Schatten und Trotz auf, der von den Nebeln apokalyptischer Visionen und der Asche gefallener Engel durchwirbelt wird. La France Des Maudits ist eine Kriegserklärung, ein Aufruf zu den Waffen für die Seelen, die noch immer unter der Fassade einer Welt schwelen, die schon viel zu lange in den kalten Händen einer dem Tod geweihten Orthodoxie liegt.

Mit den zerbrochenen Knochen toter Götter unter ihren Stiefeln bereisen Seth das Verbotene und Okkulte, folgen den Spuren alter Prophezeiungen und den dekadenten Einflüsterungen von La Grande Catin Écarlate, der scharlachroten Frau der Apokalypse. In ihren Liedern, von Paris des Maléfices bis Insurrection, schwingt das Echo eines Paris mit, das nicht von Armeen belagert wird, sondern von Seelen, die nach Befreiung schreien – einer Stadt, in der jeder Stein eine Geschichte des Trotzes erzählt, in der jeder Schatten den Geist der Revolte in sich trägt.

Lyrisch trieft La France Des Maudits vom Wein der Verurteilten und dem Blut der Heiligen und erzählt die epische Saga der Rebellion aus der Asche einer gefallenen Notre-Dame. Dies ist nicht das Paris des Lichts, sondern der erleuchtenden Finsternis, wo die Fassaden der Erhabenheit bröckeln und das rohe Fleisch der wahren Menschheit zum Vorschein kommt, die sich in ihrem ewigen Kampf gegen die göttliche Unterdrückung windet. Hier, im Herzen der Finsternis, finden Seth ihre Muse inmitten der Kakophonie zerbrochener Ketten und zerbrochener Dogmen.

Macht euch bereit, unter dem von Seth entrollten Banner zu marschieren, in der großen Tradition jener unbeugsamen Seelen, die einst die Bastille stürmten und es wagten, von einer neuen Welt zu träumen. La France Des Maudits winkt – nicht zum Galgen, sondern zum Ruhm.

Seth – Besetzung:

Saint Vincent – Gesang (Blacklodge)

Heimoth – Gitarre (Sinsaenum)

Drakhian – Gitarre (Ex-Loudblast, Griffar)

Pierre Le Pape – Keyboards (Melted Space)

EsX – Bass (Arkhon Infaustus, Ex-Merrimack)

Alsvid – Schlagzeug (Ex-Enthroned, Ex-Ad Patres)

Seth online:

Official Website: https://www.innomineseth.fr/

Facebook: http://www.facebook.com/innomineseth

Instagram: https://instagram.com/sethblackmetal