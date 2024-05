As I Lay Dying: kündigen „Through Storms Ahead“ Europatour an

Nachdem sie die Impericon Festival Tour 2024 in sechs Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz geheadlinet haben, freuen sich As I Lay Dying, ihre nächste Headliner-Tour durch Europa im November und Dezember 2024 zu enthüllen. Sie werden dabei sowohl von ihren Label-Kollegen von Decapitated begleitet als auch von Caliban und Left To Suffer.

Tourdaten:

15.11.24 DE Würzburg – Posthalle

16.11.24 CZ Prague – Sasazu

18.11.24 SE Gothenburg – Film Studios

19.11.24 NO Oslo – Rockefeller

21.11.24 FI Helsinki – Kulttuuritalo

23.11.24 SE Stockholm – Fållan

24.11.24 DK Copenhagen – Amager Bio

25.11.24 DE Berlin – Huxleys

26.11.24 PL Warsaw – Progresja

27.11.24 HU Budapest – Barba Negra

28.11.24 AT Vienna – Gasometer

29.11.24 DE Munich – Zenith

30.11.24 IT Milan – Alcatraz

01.12.24 IT Rome – Orion

03.12.24 CH Zürich – Xtra

04.12.24 FR Lyon – Transbordeur

05.12.24 ES Barcelona – Razzmatazz

06.12.24 ES Madrid – Riviera

08.12.24 FR Paris – Trianon

09.12.24 DE Saarbrücken – E-Werk

10.12.24 BE Brussels – AB

11.12.24 NL Amsterdam – Melkweg

13.12.24 DE Hamburg – Inselpark Arena

14.12.24 DE Leipzig – Haus Auensee

15.12.24 DE Oberhausen – Turbinenhalle

Tickets gibt es seit letzten Freitag hier.