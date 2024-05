Cognitive: veröffentlichen neues Video zu „Insidious“

Das Technical Death Metal-Quintett Cognitive freut sich, ihr neues Video zu Insidious zu veröffentlichen. Der wütende neue Track stammt von ihrem am 17. Mai bei Metal Blade Records erschienenen Album Abhorrence.

Auf Abhorrence zeigt sich das Kraftpaket aus New Jersey von seiner brutalsten Seite. Einst vom Kerrang Magazine treffend für das Komponieren von Songs mit „knorpelzerschmetternder Wucht“ gelobt, führt Abhorrence die Bandtradition mit einer wahnsinnigen Mischung aus unerbittlichen Riffs und nachdenklichen, verheerenden Texten fort, die ein wütendes, aufreibendes und letztlich erfüllendes Erlebnis darstellen.

Jeder Track auf Abhorrence ist eine Übung in akustischer Turbulenz und nimmt den Hörer mit auf eine wunderbare traumatische Reise. „Our lyrics for this record are all over the place,“ betont Gittarist Rob Wharton. „There’s some stuff about video games and addiction and mental health. To me, that’s the kind of subject matter that hits home because everyone’s got stuff going on in their lives. It’s relatable.“

Wharton über Insidious: „A finger-fancy opening soon leads to slam-heavy grooves and well-articulated vocals, with lyrics about addiction, and a chorus/breakdown that always comes back for more.“

Seht euch das Video zu Insidious von Cognitive hier an:

Cognitive haben kürzlich eine zehntägige Headliner-Tour im Juli angekündigt, bei der sie von Dysentery und Atræ Bilis unterstützt werden. Im September wird die Band beim diesjährigen Metal Injection Fest in Brooklyn, New York spielen, bevor sie sich Benighted auf ihrer kanadischen Infestation Tour anschließt.

Cognitive w/ Dysentery, Atræ Bilis:

7/18/2024 Dingbatz – Clifton, NJ

7/19/2024 Ralph’s Diner – Worcester, MA

7/20/2024 Empire – Albany, NY

7/21/2024 The Shred Shed – Pittsburgh, PA

7/22/2024 E Street Pub – Richmond, IN

7/23/2024 JJs Bohemia – Chattanooga TN

7/25/2024 The Milestone – Charlotte, NC

7/26/2024 Riffhouse Pub – Virginia Beach, VA

7/27/2024 Shamrock Inn – Baltimore, MD

7/28/2024 The Kennel at West York Inn – York, PA

Cognitive Abschlusstour

9/21/2024 Metal Injection Fest – Brooklyn, NY

Cognitive sind:

Rob Wharton – Gitarren

Harry Lannon – Gitarristen

Shane Jost – Gesang

Tyler Capone-Vitale – Bass

AJ Viana – Schlagzeug

Mehr Infos zu Cognitive (inklusive weiterer Tourtermine für 2024) und ihrem neuen Album Abhorrence findet ihr hier:

