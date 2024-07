Sable Hills: veröffentlichendes neues Albums „Odysse“

Sable Hills, die aufstrebenden Stars der Metalcore-Szene, entfesseln heute mit ihrem brandneuen Album Odyssey einen wahren Klangsturm und schlagen damit weltweit Wellen.

Das mit Spannung erwartete Album ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen und in physischen Formaten erhältlich und zieht mit seinem kraftvollen Sound sowohl eingefleischte Fans als auch neue Hörer in seinen Bann. Odyssey ist die dritte Studioveröffentlichung von Sable Hills und ist wohl ihr bisher komplexestes und intensivstes Werk. Das Album umfasst elf Tracks, die Sable Hills‚ charakteristische schwere Riffs und schnelles Schlagzeugspiel gekonnt mit unerwarteten melodischen Einlagen kombinieren und so eine neue kreative Richtung für ihren Sound vorgeben.

Seht euch das Video zu Battle Cry Feat. Kenta Koie From Crossfaith hier an:

Odyssey – Tracklist:

1. The Eve

2. Odyssey

3. Misfortune

4. Battle Cry Feat. Kenta Koie From Crossfaith

5. A New Chapter

6. Anthem

7. Carry The Torch

8. No Turning Back Feat. Trevor Phipps from Unearth

9. Bad King

10. Forever

11. Toyko

Erlebt Sable Hills live an den folgenden Terminen:

15-18.08.24 Motocultor Festival

31.08.24 Frontline Festival

Sable Hills sind:

Takuya Mishima | Gesang

Wataru Yuasa | Gitarre & Gesang

Rict Mishima | Gitarre

Takuya Ueda | Bass

Keita Kondo | Schlagzeug

