Fever 333: veröffentlichen neue Single und Musikvideo “Higher Power”

Nach der Veröffentlichung des kraftvollen neuen Songs und des Musikvideos zu New West Order im Juni legt die Grammy-nominierte Rockband Fever 333 nun mit Higher Power nach – ein Plädoyer zu den Verdiensten der Schwarzen, Braunen und Asiaten für die Nation und ein Aufruf zur Wiedergutmachung – der Refrain unterstreicht die Botschaft der Ermächtigung und Einheit und ermutigt die Zuhörer, diese innewohnende Stärke anzunehmen und zu teilen. Das Musikvideo lädt zu einer Fever-Veranstaltung ein, die in einer Kirche in South Central, Los Angeles, unter der Leitung von Jason Aalon Butler stattfindet.

“There are no diamonds to be produced without pressure”, sagt Butler über den neuen Song. “No lessons to learn without trials. Higher Power revolves around these ideas and reveres the beauty in the adversity induced magic performed by marginalized communities. To exist in a world that challenges your very existence every day to some degree is one of the most magical acts I have ever witnessed. Here is my 2:43 soundtrack offering to that act.“

UK & Europa Termine

November 14 – Amsterdam, Netherlands – Melkweg Max

November 15 – Munster, Germany – Skaters Palace

November 16 – Hamburg, Germany – Fabrik

November 17 – Berlin, Germany – Astra

November 19 – Leipzig, Germany – Felsenkeller

November 20 – Prague, Czech Republic – Roxy

November 21 – Munich, Germany – Backstage Werk

November 23 – Vienna, Austria – Simm City

November 24 – Zurich, Switzerland -Komplex 457

November 26 – Cologne, Germany – Carlswerk Victoria

November 27 – Paris, France – Bataclan

November 29 – Antwerp, Belgium – Trix

November 30 – Manchester, United Kingdom – New Century Hall

December 1 – Glasgow, United Kingdom – Garage

December 3 – Birmingham, United Kingdom – XOYO Birmingham

December 5 – Bristol, United Kingdom – Marble Factory

December 6 – London, United Kingdom – Electric Brixton