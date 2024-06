Fever 333: veröffentlichen neuen Song und Video für “New West Order”

Die für einen Grammy nominierte Rockband Fever 333 um Jason Aalon Butler hat einen eindrucksvollen neuen Song und ein Musikvideo zu New West Order veröffentlicht, der über 333 Wreckords Crew / Century Media Records erschienen ist. Der Song New World Order strotzt nur so vor Inbrunst und Intensität, für die die Band bekannt ist, zeigt aber auch stolz die Einflüsse des West Coast Hip-Hop, die ein wesentlicher Bestandteil von Butlers Identität sind, da er in Inglewood, Kalifornien, aufgewachsen ist und dort 2017 die Band gegründet hat.

“There is an intersectional hot bed where the hood and hardcore meet”, erklärt Butler zu dem Song. “For pimp’s and punks alike to enjoy and celebrate their taboos. This intersection is beautifully represented in Los Angeles and New West Order is an unapologetic exploration of my experience as a social variable growing up in LA that I think the world should also have the privilege of being exposed to. It is also the beginning of west coast gangster rock as a genre and a culture. The beauty in disparity and these nuanced diamonds forged from the pressures we experience in alternative commodities (of all types against the background of our status quo) and, particularly, people of color. I spent about six years talking about how I felt about these governmental/societal systems and imbalances; now I’m going to talk about why I feel this way and the experiences that shaped such ideologies.”

Fever 333 haben außerdem Headline-Termine in die Vereinigten Staaten, Europa und dem Vereinigten Königreich angekündigt. Die Tour, die im Herbst stattfindet und am 17. Oktober in Los Angeles beginnt, wird alle großen Städte des Landes ansteuern und am 8. November in Brooklyn, NY enden.

Am 14. November beginnt die Tour durch Großbritannien und Europa mit Konzerten in Deutschland, Frankreich, Belgien, Österreich, der Schweiz und weiteren Ländern.

Der Ticketverkauf beginnt am Freitag, den 21. Juni um 10 Uhr Ortszeit.

Fever 333 Tourdaten:

October 17 – Los Angeles, CA – 1720

October 18 – Garden Grove, CA – Garden Grove Amp

October 19 – Mesa, AZ – Nile

October 21 – Salt Lake City, UT – Soundwell

October 22 – Denver, CO – Bluebird

October 24 – Austin, TX – Mohawk

October 25 – Dallas, TX – Trees

October 27 – St. Louis, MO – Delmar Hall

October 29 – Milwaukee, WI – Vivarium

October 30 – Chicago, IL – Outset

October 31 – Detroit, MI – Shelter

November 1 – Cleveland, OH – The Roxy

November 2 – Indianapolis, IN – HI-FI

November 4 – Boston, MA – The Sinclair

November 6 – Philadelphia, PA – The Church

November 7 – Washington, DC – Union Stage

November 8 – Brooklyn, NY – The Monarch

UK & European Dates

November 14 – Amsterdam, Netherlands – Melkweg Max

November 15 – Munster, Germany- Skaters Palace

November 16 – Hamburg, Germany – Fabrik

November 17 – Berlin, Germany – Astra

November 19 – Leipzig, Germany – Felsenkeller

November 20 – Prague, Czech Republic – Roxy

November 21 – Munich, Germany- Backstage Werk

November 23 – Vienna, Austria – Simm City

November 24 – Zurich, Switzerland -Komplex 457

November 26 – Cologne, France – Carlswerk Victoria

November 27 – Paris, France – Bataclan

November 29 – Antwerp, Belgium – Trix

November 30 – Manchester, United Kingdom – New Century Hall

December 1 – Glasgow, United Kingdom – Garage

December 3 – Birmingham, United Kingdom – XOYO Birmingham

December 5 – Bristol, United Kingdom – Marble Factory

December 6 – London, United Kingdom – Electric Brixton

Die für einen Grammy nominierte, genreübergreifende Rockband Fever 333 hat immer wieder bewiesen, dass sie zu den fesselndsten Acts der modernen Musik gehört. Jetzt, im Jahr 2024, schlagen Fever 333 ihr bisher aufregendstes Kapitel auf, mit einer Fülle an neuer Musik auf dem Weg. Die Band besteht aus dem Schlagzeuger Thomas Pridgen (The Mars Volta, Thundercat, Trash Talk), der Bassistin April Kae und dem Gitarristen Brandon Davis, die sich dem Frontmann Jason Aalon Butler anschlossen, um die fesselnden Live-Auftritte der Band zu verstärken.

Fever 333 beschreiten nun neue Wege mit ihrer neuesten Single New West Order, der ersten Single seit Ready Rock vom Februar. New West Order zielt darauf ab, West Coast Hip-Hop in die Hard Rock Szene zu integrieren.

ROCK MUSIC IS BLACK MUSIC

community, charity and change

