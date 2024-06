Voltstorm: haben ihr neues Album „Break The Silence“ angekündigt

Die aufstrebenden britischen Metaller Voltstorm sind mit einem donnernden Gebrüll zurück und bereit, die Musikszene erneut zu elektrisieren. Ihr brandneues, hochdynamisches Album Break The Silence wird am Freitag, den 20.09.2024, veröffentlicht. Doch das ist noch nicht alles – die explosive Comeback-Single der Band, Judas, wurde gerade angekündigt und wird am 24.05.2024 debütieren. Ein energiegeladenes Musikvideo wird der Single-Veröffentlichung auf Voltstorms YouTube-Kanal folgen.

Break The Silence dient als Zeugnis für Voltstorms Entwicklung als Künstler und ihr Engagement, die Grenzen der Rockmusik zu erweitern. Mit seiner rohen Energie und eindringlichen Erzählweise verspricht das Album, sowohl bei bestehenden Fans als auch bei Neulingen tiefen Anklang zu finden. Während Voltstorm ihre Präsenz in der Musikindustrie weiter festigen, dient Judas als Auftakt zu einem neuen Kapitel der Band, das von der Hingabe geprägt ist, authentische und eindrucksvolle Musik zu schaffen. Die einzigartige Mischung aus Leidenschaft, Talent und Kreativität der Band kommt in jedem Ton zum Ausdruck und verspricht den Hörern ein unvergessliches Musikerlebnis.

„Wir sind unglaublich aufgeregt, Judas mit der Welt zu teilen“, sagte John D. Prasec, Sänger. „Dieser Song ist der Höhepunkt unserer kollektiven Erfahrungen und Emotionen, und wir können es kaum erwarten, dass unsere Fans das gesamte Album hören.“ „Wir wollen den Kritikern zeigen, dass wir als Band gewachsen sind und unseren Sound wirklich verfeinert haben“, sagte Stef Nurra, Gitarrist.

Im Vorfeld der Single-Veröffentlichung lädt Voltstorm die Fans ein, ihnen auf ihren Social-Media-Kanälen zu folgen, um exklusive Inhalte hinter den Kulissen, Sneak Peeks und Updates bis zur Veröffentlichung von Judas zu erhalten. Judas wird ab dem 24.05.2024 auf allen großen Streaming-Plattformen, einschließlich Spotify, Apple Music und Amazon Music, verfügbar sein.