Le Rox: kündigen Debüt-EP „Homesick“ an

Le Rox ist eine DIY-Post-Hardcore- und Punkband aus London, deren Mitglieder ursprünglich aus Großbritannien, Brasilien und Venezuela stammen. Gegründet nach dem Lockdown aus den Trümmern früherer Projekte, ist ihr Sound roh, emotional explosiv und schwer einzuordnen – irgendwo zwischen Hardcore, Punk und metallischen Einschüben.

Ihre Debüt-EP Homesick, die erste Veröffentlichung auf dem deutschen Label Red Tape Music, fängt die Entfremdung und das Chaos des Menschseins ein – von Angst und Herzschmerz bis hin zu Wut und Rache. Nichts wurde erzwungen, nichts überdacht. Diese Songs wurden so geschrieben, wie sie gefühlt wurden. Das Ergebnis ist eine kathartische Sammlung, die hart trifft und vor Ehrlichkeit blutet.

Erste Veröffentlichung auf Red Tape Music sowie Auftritte beim Manchester Punk Fest, Ain’t Like You (Deutschland) und eine Headliner-Tour in Finnland

Komplett selbst produziert und im DIY-Stil aufgenommen, spiegelt Homesick den Sound wider, dem Le Rox seit Tag eins nachjagt. „Für uns ist Homesick genau da, wo wir jetzt sein wollen“, erklärt die Band. „Es ist ungefiltert und verletzlich, aber auch wütend.“

Mit früher Unterstützung, darunter ein BBC Radio 1 Introducing-Feature für ihre Single Hold Me Down, entwickelt sich Le Rox schnell zu einer der wichtigsten neuen Stimmen der britischen Heavy-Music-Szene. Parallel zur Veröffentlichung von Homesick feiert die Band mit einer Release-Show am Halloween im The Dev in Camden, bevor sie im Dezember ihre erste Headliner-Tour durch Finnland startet. Bestätigte Festivalauftritte sind bereits das Manchester Punk Fest 2026 und das Ain’t Like You Festival in Deutschland im Juni 2026.

Weitere News findet ihr HIER!