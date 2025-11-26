Lazywall: interpretiert Metallica-Klassiker „Nothing Else Matters“ auf Arabisch neu

Es gibt Songs, die man schreibt – und solche, die einen für immer prägen. Für die marokkanisch-französische Band Lazywall gehört Nothing Else Matters von Metallica zu den Stücken, die ihre musikalische Identität entscheidend beeinflusst haben. Die Neuinterpretation des Klassikers ist für das Trio mehr als ein Cover: Sie ist eine kreative Herausforderung, die Grenzen überschreitet und Kulturen verbindet.

Die frisch veröffentlichte Version präsentiert den Welthit in arabischer Sprache und kombiniert die kraftvolle Essenz von Metallica mit Lazywalls eigenem orientalischen Alternative-Rock-Sound. Das Ergebnis ist ein faszinierender Brückenschlag zwischen Ost und West – vertraut und doch neu, druckvoll und zugleich melodisch.

Lazywall, gegründet zwischen Tanger (Marokko) und Straßburg (Frankreich), ist bekannt für seine mutige Fusion aus arabischen und westlichen Musiktraditionen. Die Band setzt dabei auf selbst entwickelte Instrumente wie die Guitaroud (eine Mischung aus E-Gitarre und Oud), die Basshouj (Hybrid aus Bass und Guembri) sowie die Drumbuka, ein Drumset mit traditionellen Percussion-Elementen wie Darbuka und Bendir.

Mit dieser Version von Nothing Else Matters zollt Lazywall nicht nur einer Rock-Legende Tribut, sondern unterstreicht auch ihre eigene Vision: kulturelle Vielfalt und kreative Freiheit als Herzstück moderner Rockmusik.

