Phantom Corporation: planen im Dezember zwei „Time And Tide“ Release-In-Store-Shows

Für das Veröffentlichungswochenende des neuen Phantom Corporation Albums Time And Tide hat sich die Band etwas Besonderes einfallen lassen.

Bei zwei exklusiven In-Store Shows wird nicht nur das neue Album lautstark vorgestellt, sondern die Band spielt auch LIVE und wühlt mich den Besuchern gemeinsam in den Plattenkisten nach guter Musik.

Der Eintritt ist FREI!

Hier die Termine:

FR 12.12.2025 Bremen – Hot Shot Records (17 Uhr)

Adresse: Knochenhauerstr. 20, 28195 Bremen

SA 13.12.2025 Hamburg – Plattenkiste (15 Uhr)

Adresse: Gärtnerstraße 16, 20253 Hamburg