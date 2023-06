Phantom Corporation: Videopremiere zu „No Tomorrow“

Am 23. Juni 2023 veröffentlichen Phantom Corporation ihr, genau wie das Split-Album zuvor, von Jörg Uken / Soundlodge Recording (God Dethroned, Temple Of Dread, u.v.a.) in Rhauderfehn, Norddeutschland produziertes und mit Artwork von Misanthropic-Art versehenes Debütalbum Fallout auf Supreme Chaos Records und entfesseln somit ihre ganz eigene Version von Death Crust erstmals auf Albumlänge.

Nachdem Phantom Corporation mit Dead Inside als wahre Abrissbirne vor ein paar Wochen bereits einen neuen Song präsentiert haben, gibt es nun einen Nachschlag in die Magengrube in Form von No Tomorrow!

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen



Die Band über No Tomorrow:

„No Tomorrow liefert den nächsten Vorgeschmack auf das kommende Phantom Corporation Album Fallout. Wir haben diesen Song bereit live gespielt und er wirkt gnadenlos effektiv. Für die Videoclip Aufnahmen stand uns ein fantastischer Himmel über dem schönen Bremen zur Verfügung, was einen schicken Kontrast zu dem eher düsteren Thema der Texte bildet. Und Videografin Anastasia Zeller hat es gekonnt geschafft, die passende dynamische und aggressive Darbietung von No Tomorrow einzufangen…“