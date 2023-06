Teenage Wrist: neues Album „Still Love“ im August / Video zum Titeltrack (feat. Softcult) online

Die in LA ansässige Rockband Teenage Wrist kündigt ihr neues Album Still Love an, das am 4. August über Epitaph Records erscheinen wird. Still Love ist ihr drittes Album, das Marshall Gallagher (Gitarre/Gesang) und Anthony Salazar (Schlagzeug) selbst produziert haben, um ihre bisher umfangreichste Sammlung von Songs von Grund auf neu zu gestalten. Dieses Album ist der Höhepunkt der letzten acht Jahre von Teenage Wrist und zeigt, wie sie ihren Sound kontinuierlich weiterentwickeln und verfeinern, während sie sowohl in Umfang als auch Ausführung neue Höhen erreichen.

Teenage Wrist stellen zudem das Musikvideo zum Titeltrack des Albums vor, in dem die kanadische Band Softcult mitwirkt. Der Text, der sich mit toxischer Männlichkeit und Selbstverachtung befasst, besticht durch seine Fülle, bestehend aus fuzzigen Gitarren und den hochfliegenden Harmonien der beiden Sängerinnen der Band.

Sänger, Gitarrist und Bassist Marshall Gallagher erklärt: „Ich befand mich nach Covid in einer ziemlich dunklen Phase (wie die meisten Menschen), und ich fing an, Dinge über mich selbst herauszufinden, mit denen ich mich nur schwer auseinandersetzen konnte; zum Beispiel, warum ich so viel Scham und Schuldgefühle in mir trage, und wie die Manifestation dieser Dinge mich und andere buchstäblich verletzte.

Es ist schon erstaunlich, wie das Aufschreiben von Gedanken auf Papier einem helfen kann, seine Gefühle zu verstehen. Das Schreiben dieser Texte war eine Art Tor, um mir selbst zu verzeihen – für große Fehler, dafür, dass ich die Erwartungen nicht erfüllt habe, dafür, dass ich ein Scheißtornado von einem Menschen war, der gerade dabei war, zu lernen, wie man lebt. Außerdem habe ich viel zu viel Sunny Day Real Estate gehört und ich bin mir sicher, dass das durchgesickert ist.“

Still Love wird zweifellos Fans gefallen, die die verzerrten Gitarren und knackigen Akkorde von Earth Is A Black Hole von 2021 bevorzugen, aber die Band schämt sich nicht zuzugeben, dass es eine starke Pop-Sensibilität gibt, die zeigt, wie sehr sie als Songwriter gewachsen sind. Textlich sind die Songs im Vergleich zu der nihilistischen Energie ihres zweiten Albums introspektiver und beschreiben den Prozess und die emotionale Katharsis des Lernens, sich selbst zu lieben

Der Schreibprozess begann Anfang 2022 mit einem Retreat in Joshua Tree, das die Band dazu inspirierte, die Grenzen des Experimentierens zu erweitern. Anstatt sich auf Nostalgie zu verlassen, treibt die Dynamik zwischen den beiden Musikern sie dazu an, die Grenzen nicht nur des Teenage Wrist-Sounds, sondern auch ihrer eigenen persönlichen kreativen Ausdrucksformen zu verschieben. „Wir hatten keine vorgefasste Meinung darüber, wie wir mit dieser Platte ankommen würden, also haben wir beschlossen, einfach etwas Organisches zu schaffen, bei dem wir uns vollkommen präsent fühlen“, erklärt Salazar. „Es gab keine andere Absicht, als dass wir uns selbst ausdrücken wollten.“

Das starke Band zwischen den beiden Kollaborateuren ist der Kern der Musik von Teenage Wrist, und mehr als jeder andere Faktor ist das in jedem Moment von Still Love offensichtlich. „Es gab ein bestimmtes Gefühl, das mir die Musik als Kind gegeben hat, und das ist ehrlich gesagt das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass wir diesem Gefühl bei einer Platte nahe gekommen sind“, sagt Gallagher über das Endergebnis. „Wir haben bei dieser Platte einfach aus dem Bauch heraus geschossen und versucht, die Dinge nicht zu sehr zu analysieren… und ich denke, die Platte spricht für sich selbst.“

Still Love Tracklist:

1. Sunshine

2. Dark Sky (feat. SA Martinez)

3. Still Love (feat. Softcult)

4. Digital Self

5. Something Good

6. Wax Poetin (feat. Sister Void)

7. Diorama

8. Cold Case

9. Cigarette Two-Step (feat. David Marion)

10. Humbug (feat. Heavenward)

11. Sprawled

12. Paloma a.k.a. Ketamine

Teenage Wrist sind:

Marshall Gallagher – Guitar, Vocals

Anthony Salazar – Drums

Teenage Wrist online:

Website | Facebook