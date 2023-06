Velvet Viper: geben Albumdetails bekannt & veröffentlichen Musik Video zu erster Single „Invisible Danger“

Die deutsche Heavy Metal Formation Velvet Viper hat erste Details zu ihrem kommenden, 6. Studioalbum bekannt gegeben! Nothing Compares To Metal erscheint am 21. Juli 2023 über Massacre Records und wird als CD Digipak, Ltd. Vinyl LP und digitalen Formaten erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab sofort HIER möglich!

Auf Nothing Compares To Metal setzen Velvet Viper ihr Konzept mit Texten über klassische, poetische und mythische Themen fort. Wie schon die ersten drei Alben der neuen Ära der Band, haben Jutta Weinhold und Holger Marx alle Songs gemeinsam komponiert.

Velvet Vipers Sound spiegelt die Mentalität und kreative Freiheit der Band wider, in einer Welt die Originale braucht, keine Kopien. Dafür hat sich die Band für einen natürlichen Old-School-Sound entschieden, mit nur ein paar kleinen Keyboard-Einlagen hier und da, ist es ihnen gelungen, ihren unverkennbaren Live-Sound einzufangen. Velvet Viper touren und nehmen seit einigen Jahren in unveränderter Besetzung auf, und wie die erste Single-Auskopplung eindrucksvoll beweist, haben sie ihren Musikstil mit druckvollen Beats und großartigen Melodien gekonnt auf den Punkt gebracht! Doch überzeugt euch selbst, ein Musikvideo zum Song Invisible Danger seht ihr ab sofort hier:

„Beim Gedanken machen über den Zustand unserer Gesellschaft kam ich zum Text von Invisible Danger„, verrät uns Jutta.

„Eine unsichtbare Gefahr schwebt wie ein Damokles Schwert über der Erde. Sie ist allgegenwärtig, sei es Klimawandel, sei es Seuchengefahr, sei es der schleichende Demokratieverlust. Die Hemmschwellen fallen und lassen Brutalität, Mord, Gewalt zurück. Wir sollten uns bewusst machen, dass wenn Dinge sich ändern, es nicht immer zum Besseren ist. Wir müssen achtsam sein auf das, was wir nicht sehen können.

Die Texte sind die Basis der Musik und das Drama ist die Basis für beides. Zusammen ist es möglich, Menschen zu berühren und sie empfänglich dafür zu machen, was nicht schrill und oberflächlich ist. Unsichtbare Gefahren sind um uns herum, aber wir wissen es und können dagegen vorgehen. Seien wir auf der Hut mit Hass, denn Waffen sind schon an allen Ecken und Enden.”

Holger fügt hinzu: „In den Strophen stehen Schlagzeug und Bass im Fokus und erschaffen eine originelle Soundlandschaft, im Refrain dann ein Powermetal-Kracher im Stile des ersten VV-Albums von 1990.“

Nothing Compares To Metal wurde von Michael Ehré im B-Castle Studio gemixt und gemastert. Alle Songs auf dem Album sollen in etwa 5, 6 oder 7 Minuten lang sein, laut Band schafft dies genug Raum, um sich mit ihren verschiedenen Teilen und komplexen Strukturen zu entfalten und die Dramatik zu erzeugen, die Velvet Viper mit ihrer Musik vermitteln wollen.

Nothing Compares To Metal Tracklist:

1. Nothing Compares To Metal

2. Invisible Danger

3. Urd Wardande Skula

4. Blood On The Moon

5. Speak Truth To Power

6. Sorcerer’s Apprentice

7. Heroic Hearts

8. Rise From The Fallen

9. The 4th Part

10. New World Child

11. Es Kommt Die Zeit

Velvet Viper live:

12.08.2023 DE Balve – Balver Höhle (German Kult Rock Festival)

02.09.2023 DE Georgsmarienhütte – Klosterschänke

16.09.2023 DE Schüttorf – Komplex

22.09.2023 DE Erlenbach – Beavers

23.09.2023 DE Staig – Turnhalle Steinberg (Gas Gäba Festival)

30.09.2023 DE Mannheim – 7er Club

14.10.2023 DE Barsinghausen – ASB Bahnhof

04.11.2023 DE Bremen – Meisenfrei (Bremer Metal Festival)

02.12.2023 DE Erfurt – Club From Hell

Velvet Viper sind:

Jutta Weinhold – Gesang

Holger Marx – Gitarre

Johannes Horas Möllers – Bass

Micha Fromm – Drums

Velvet Viper online:

https://www.velvet-viper.net

https://www.facebook.com

https://www.instagram.com/velvetviperband