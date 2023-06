Oceanhoarse: veröffentlichen Coverversion von Metallicas „The Four Horsemen“

Das finnische Quartett Oceanhoarse, welches im Februar 2023 sein zweites Studioalbum Heads Will Roll über Noble Demon veröffentlicht hat, legt bereits jetzt mit einer brandneuen Single-Veröffentlichung nach, einer Coverversion von Metallicas The Four Horsemen. Veröffentlicht wird die Single gemeinsam mit einem Lyric-Video, welches ihr hier ansehen könnt:

Gitarrist Ben Varon über den Song:

„Ein kleiner Tipp, den wir von Metallica übernommen haben, ist, die Aufnahmesession für ein neues Album mit einem Coversong zu beginnen. Das ist weniger stressig, als gleich eines der Originale aufzunehmen, und es ist eine tolle und lustige Art, den Sound einzustellen und sich mit dem Raum vertraut zu machen. Dieser Song wurde während der Aufnahmen zu unserem letzten Album Heads Will Roll aufgenommen, und wir finden, er ist ziemlich cool geworden! Wir hoffen, dass Het & die Jungs ihn mögen!“

The Four Hoarsemen ist via Noble Demon erschienen. Das Artwork stammt von Dean Clayton.

Oceanhoarse Line-Up:

Ben Varon – Guitar

Jyri Helko – Bass

Oskari Niemi – Drums

Joonas Kosonen – Vocals

Info:

http://www.facebook.com/oceanhoarse

http://www.instagram.com/oceanhoarse