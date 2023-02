Oceanhoarse: veröffentlichen neues Album und präsentieren Lyric-Video zu „Fall Like Dominoes“

Vergangenen Freitag veröffentlichten die finnischen Heavy Metaller Oceanhoarse ihr mit Spannung erwartetes zweites Studioalbum Heads Will Roll via Noble Demon. Mit elf brandneuen Tracks knüpft das Album nahtlos an seinen Vorgänger Dead Reckoning (2021) an, geht dabei jedoch noch einen Schritt weiter. Heads Will Roll ist ein Album vollgepackt mit spannenden Arrangements, Gesangsharmonien und krachenden Riffs und ein Muss für alle Fans härterer, aber dynamischer Klänge!

Ben Varon über Heads Will Roll:

„Heads Will Roll ist buchstäblich Oceanhoarse 2.0. Wir haben alle Elemente, die wir an unserem ersten Album am meisten mochten, beibehalten und darauf weiter aufgebaut. Ich denke, Heads Will Roll ist reicher an Dynamik, Hooks, Attitüde und Schmutz. Dieses Mal wollten wir wirklich den Live-Vibe im Studio einfangen, also haben wir die Songs ordentlich geprobt und uns für eine Woche in ein schönes, großes Studio eingeschlossen, wo wir alle grundlegenden Tracks gemeinsam einspielten und am Ende des Tages die besten Takes auswählten. Das meiste, was man auf dem Album hört, ist von diesen Live-Takes, sogar viele der Gitarrensoli! Ich denke, man kann den Unterschied wirklich hören und die Band als einen lebenden, atmenden Organismus spüren, der diese Songs mit allen Ecken und Kanten ausführt.“

Um zu feiern, dass Heads Will Roll endlich überall erhältlich ist, haben Oceanhoarse ein brandneues Lyric-Video zum Opener Fall Like Dominoes veröffentlicht.

„Fall Like Dominoes war die offensichtliche Wahl für den Eröffnungstrack des Albums, mit seinem großen, epischen Aufbau. Ich liebe diesen Song, für mich klingt er wie eine Mischung aus Metallica und Children Of Bodom, mit einem ernsthaften Hoarse-y-Twist!“ kommentiert Ben Varon.

Heads Will Roll ist erhältlich via Noble Demon und kann hier bestellt werden.

Die Trackliste zu Heads Will Roll findet ihr in unserem Release-Kalender:

Oceanhoarse live:

03.03.2023 Tampere, FI – Hönö

04.03.2023 Helsinki, FI – Kuudes Linja (Release-Show mit Silver Bullet)

Oceanhoarse sind:

Ben Varon – Gitarre

Jyri Helko – Bass

Oskari Niemi – Schlagzeug

Joonas Kosonen – Gesang

