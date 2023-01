Oceanhoarse: veröffentlichen Video für neuen Track „Brick“

Am 17. Februar erscheint mit Heads Will Roll das zweite Studioalbum der finnischen Heavy Metaller Oceanhoarse über Noble Demon. Im Zuge dessen präsentiert die Band ein brandneues Musikvideo für die Single Brick. Das Video seht ihr hier:

„Brick klingt so, als ob man den Verstand verlieren würde. Das ist das musikalische Äquivalent zu einer Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd oder einem 2 Minuten und 45 Sekunden langen Albtraum. Das Hauptriff begann eigentlich als verrückter C-Teil eines anderen Songs, aber dann dachten wir, ‚warum nicht einfach einen ganzen Song um dieses kaputte Riff herum bauen?‘ Ich kann hier definitiv den Einfluss von Megadeth aus den späten 80ern hören. Also Helme auf, Jungs und Mädels!“, kommentiert Ben Varon.

Mit ehemaligen und aktuellen Mitgliedern namhafter Acts wie Amoral, Warmen und weiteren sind Oceanhoarse inzwischen als eine Band bekannt, die bereit ist, Dinge in ihrem ganz eigenen Stil zu erkunden, anstatt an irgendeiner Art von Durchschnittsformel festzuhalten. Nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums Dead Reckoning im Jahr 2021 (Noble Demon), gefolgt von mehreren Single-Veröffentlichungen und ausgiebigen Tourneen, ist die vierköpfige Band aus Helsinki vielleicht einer der bemerkenswertesten und fleißigsten Newcomer, die es derzeit gibt.

Heads Will Roll kann HIER vorbestellt werden

Heads Will Roll Tracklist:

01. Fall Like Dominoes

02. Help Is On The Way

03. Pryopen

04. Brick

05. Smoke Signals

06. Waves

07. Dead Zone

08. Heads Will Roll

09. Adrift

10. Nails

11. Carved In Stone

Oceanhoarse live:

21.01.2023 Seinäjoki, FI – Rytmikorjaamo (w/ PAIN)

04.03.2023 Helsinki, FI – Kuudes Linja (Record Release Show w/ Silver Bullet)

Oceanhoarse:

Ben Varon – Guitar

Jyri Helko – Bass

Oskari Niemi – Drums

Joonas Kosonen – Vocals

Info:

http://www.facebook.com/oceanhoarse

http://www.instagram.com/oceanhoarse