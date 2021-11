Oceanhoarse: touren noch dieses Jahr mit Soen und Port Noir durch Europa

Nach der Veröffentlichung ihres aktuellen Albums Dead Reckoning am 20. August (Noble Demon) haben die finnischen Musiker von Oceanhoarse nun eine Europatournee zusammen mit den schwedischen Progressive Metal-Meistern Soen und Port Noir angekündigt. Die 22-tägige Tour, durch nicht weniger als elf Länder, findet im November und Dezember 2021 statt und Tickets sind HIER erhältlich.

Gitarrist Ben Varon kommentiert:

„Ah, endlich wieder zurück im Sattel! Nach unserem Debüt Dead Reckoning sah es eine Zeitlang etwas düster aus, was das Touren angeht, aber zum Glück ist uns diese Killer-Tour buchstäblich in letzter Minute in den Schoß gefallen, und jetzt werden wir mit Soen und Port Noir durch Europa fahren! Wir haben eine Menge angestauter Energie, weil wir über ein Jahr lang zu Hause gesessen haben, also erwartet eine explosive Heavy Fucking Metal Show, wenn diese Tour in eure Stadt kommt!“

Mit ehemaligen und aktuellen Mitgliedern bekannter Bands wie Amoral, Warmen und anderen, haben Oceanhoarse genau die Art von Debüt-Studioalbum abgeliefert, die man sich von solch erfahrenen Leuten erhofft. Dead Reckoning enthält 13 Tracks, vollgepackt mit krachenden Riffs und intensiven Gesangsharmonien und zeigt eine Band, die gewillt ist, Dinge in ihrem ganz eigenen Stil zu erforschen, anstatt sich an irgendwelche Durchschnittsformeln zu halten.



Hier könnt ihr euch das neueste Musikvideo der Band zur melodisch-groovigen Heavy-Metal-Hymne From Hell To Oblivion ansehen: